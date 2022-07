BMW M2 CS Racing Cup Italy | Zanasi e Marcucci si dividono le vittorie a Misano

Sono Marco Zanasi (Pinetti Motorsport By Autoclub) e Lorenzo Marcucci (Guidare Pilotare by Turbosport) i due vincitori del secondo appuntamento della BMW M2 CS Racing Cup Italy a Misano. Rimane a secco di vittorie Gigi Ferrara (V-Action by Nanni Nember) dopo la doppietta di Monza.

Il resoconto di Gara 1

In gara 1, Gigi Ferrara (V-Action by Nanni Nember) non riesce ad approfittare della partenza dalla pole position e perde due posizioni, nelle prime fasi di gara, con Marco Zanasi che prende il comando davanti a Gustavo Sandrucci (Progetto E20 by BMW Roma) e al pugliese. La battaglia per le prime posizioni si infiamma con Ferrara e Sandrucci che si scambiano più volte le posizioni, mentre Zanasi fatica ad allungare sui suoi inseguitori. Alle spalle dei primi tre Stefano Stefanelli (Esseracing by Autoeur Brandini) tiene a bada Manuel Lasagni (Guidare Pilotare by Turbosport) nella lotta per il primo posto del Trofeo Hankook.

Luigi Ferrara, dopo aver perso la prima posizione in partenza, rischia di compromettere la propria gara a causa di una penalizzazione ricevuta a causa di un sorpasso azzardato su Gustavo Sandrucci. Nonostante la penalizzazione di 5 secondi, anche grazie alla bandiera rossa che viene esposta a pochi minuti dal termine della gara, a causa della vettura di Viktor Briselli (Pinetti Motorsport by Autotorino) che resta pericolosamente ferma in pista all’uscita della curva Misano, Ferrara conserva la terza posizione alle spalle di Marco Zanasi e Gustavo Sandrucci. Quarto è Stefanelli, vincitore nel Trofeo Hankook davanti a Lasagni, quinto e secondo nel trofeo del brand coreano, fornitore di pneumatici.

Marco Pellegrini (Pinetti Motorsport by Autotorino) chiude gara 1 al sesto posto davanti a Danny Molinaro (AC Racing Technology by M.Car) e a Giovanni Stefanin (A-SPORT & Pinetti Motorsport by Cascioli Group) che completa il podio del Trofeo Hankook. A chiudere la top 10 sono Gian Luca Pellegrini (BMW Italia) e Giorgio Comai (V-Action by ErreEffe Group)

Il resoconto di Gara 2

In gara 2 scatta dalla pole position Gustavo Sandrucci, affiancato da Gigi Ferrara, e sono subito scintille tra i due pretendenti al titolo che, però, conservano le posizioni. Alle loro spalle è Lorenzo Marcucci (Guidare Pilotare by Turbosport), che rileva il volante da Manuel Lasagni, ad insidiarli tenendo a bada un sempre agguerrito Stefano Stefanelli.

Marcucci non si accontenta e riesce a passare Ferrara nel corso del quinto giro, mentre ai piedi del podio è lotta aperta tra Luca Salvadori (BMW Italia), Marco Zanasi e Marco Pellegrini. Il pilota Superbike e Youtuber si dimostra subito a suo agio sulla vettura dell’elica bavarese e riesce a lottare per le posizioni ai piedi del podio. Marcucci, dopo diversi tentativi, riesce a portare la sua BMW M2 al comando della gara e a scappare approfittando anche della battaglia tra i soliti Ferrara e Sandrucci che chiudono nuovamente sul podio, allungando in classifica.

Ancora una volta quarto e primo tra i piloti del Trofeo Hankook Stefano Stefanelli che precede, sotto la bandiera a scacchi, Luca Salvadori, Danny Molinaro e Marco Pellegrini. A chiudere la top 10 di gara 2 sono Giorgio Comai, Francesco Ascani (Caal Racing by A.D.Motor), che completano il podio del Trofeo Hankook e Giovanni Stefanin, mentre l’esordiente Emma Segattini (Pinetti Motorsport by Autotorino) si dimostra subito a suo agio nella serie, chiudendo a ridosso della top 10.

I risultati finali del weekend

Copyright foto: BMW