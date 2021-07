Peugeot Competition | 208 Rally Cup Pro, gli equipaggi al Rally del Casentino

Giro di boa per l’International Rally Cup by Pirelli, di scena questo fine settimana a Bibbiena con il 41esimo Rally del Casentino. Ed assieme ad esso si ripropone il Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro 2021, giunto anch’egli al terzo appuntamento e che vede al momento svettare nella classe R2B Alessandro Zorra.

Rally Casentino, le Peugeot 208 R2B del Rally Cup Pro schierate

Il campione dell’edizione 2020 del monomarca affronterà nella medesima classe altri venti rivali a bordo anch’essi delle 208 R2B, sui quali spiccano le presenze del diretto inseguitore Fabio Farina, anche attuale terzo nel Campionato Italiano Rally Sparco Due Ruote Motrici ed impegnato al tempo stesso nell’altro trofeo Peugeot, il 208 Rally Cup Top inserito proprio nel CIR; o Claudio Gubertini, che ricordiamo primo vincitore della stagione del monomarca in occasione del Rally di Piancavallo, ma che deve recuperare un po’ di posizioni in classifica per spodestare Zorra; ed ancora Mirko Carrara, sull’attuale podio del 208 Rally Cup Pro, e Gabriel Di Pietro. Questa la top 5 del campionato Peugeot prima del Casentino, ma al via ci saranno anche nomi come quello di Paolo Abatecola, al debutto nella serie o Riccardo Tondina, campione uscente del Peugeot Competition Regional Rally Club.

Le Peugeot 208 Rally4 del monomarca al Casentino

Ma nel 208 Rally Cup Pro si corre anche con le 208 Rally4, che sono inserite all’interno di una classifica che raggruppa varie classi. Al via al Casentino Fabrizio Giovanella, attuale secondo dietro il francese Cyril Audirac (che corre invece con la Renault Clio S1600), e sempre sulla stessa vettura Peugeot (in tutto otto questo fine settimana) anche Alessio Bellan, Andrea Garzoni e il vincitore del 208 Rally Cup Pro di due anni fa Mirco Straffi.

La gara avrà inizio sabato alle ore 10:30, con partenza da Bibbiena, per poi concludersi nella stessa località dopo 7 prove speciali per 104,82 km cronometrati alle ore 21:12.

Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro 2021, classifiche provvisorie prima del Rally Casentino

-Classe S16+R3C+R3T+R2C+R2BT: 1. Audirac (S16) 110 punti; 2. Giovannella (208 Rally4) 75; 3. Cocco (S16) 63; 4. Fiorenti (R3C) 59; 5. Bellan (208 Rally4) 51; 10. Garzoni (208 Rally4) 21.

–Classe R2B: 1. Zorra 79 punti; 2.Farina 73; 3. Carrara 59; 4. Di Pietro 57; 5. Gubertini 55; 6. Fredducci 47; 7. Zanotto 42; 8. Tondina e Frattalemi 40; 10. Scalzotto 32.

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot