CIGT | Mugello 2021: anteprima e orari del weekend

Torna di nuovo in pista il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Dopo il ritorno a Pergusa, in Sicilia, del mese di maggio e la prova Sprint di Misano Adriatico, la serie tricolore approda al Mugello questo weekend.

Campionato Italiano Gran Turismo, Mugello 2021: programma ed orari

Venerdì 2 luglio

11.40 – Prove libere 1 (60 minuti)

16.30 – Prove libere 2 (60 minuti)

Sabato 3 luglio

09.00 – Prove libere 3 (60 minuti)

13.55 – Qualifiche (15’ / 15’ / 15’)

Domenica 4 luglio

14.00 – Gara (180 minuti)

La gara sarà in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport e su ACISPORT TV (SKY 228).

Campionato Italiano Gran Turismo, Mugello 2021: anteprima del weekend

GT3: Nutrito l’elenco iscritti della classe maggiore su cui spiccano i portacolori di Audi Sport Italia, Drudi-Agostini-Ferrari, vincitori della gara d’esordio di Pergusa, che saranno affiancati dai compagni di squadra Salaquarda-Basz-Postiglione, pronti al riscatto dopo la sfortunata prestazione siciliana.

Ben nove le Ferrari 488 GT3 Evo presenti, tra cui le due dell’Iron Lynx, squadra al rientro nella serie tricolore, che schiera Schiavoni-Piccini-Mastronardi e un equipaggio interamente femminile composto da Frey-Bovy-Haigh. Due le 488 GT3 Evo anche per AF Corse con gli equipaggi Schreiner-Hudpeth-Fuoco e Mann-Cressoni e altrettante per Kessel Racing che affiderà le sue vetture a Earle-Perel-Schirò, primi della classe GT3 PRO-AM, e Fumanelli-Cuhadaroglu.

Con la 488 GT3 Evo della Scuderia Baldini saranno al via anche Fisichella-Gai-Zampieri, sul secondo gradino del podio nella gara siciliana, mentre con i colori Easy Race si schiereranno Greco-Crestani-Filippi, in evidenza nel week end di Pergusa, ma terminato con un mesto ritiro in gara per un problema meccanico. Al debutto nella serie Endurance dopo la bella prestazione di Misano nella serie Sprint che ha registrato la sua vittoria in gara-1, ci sarà anche Daniele Di Amato che condividerà la 488 GT3 Evo dell’RS Racing con il tradizionale coequipier, Alessandro Vezzoni.

Due le Lamborghini Huracan iscritte, quella dell’Imperiale Racing con Amici-Di Folco-Middleton, equipaggio terzo classificato nella prima gara della stagione, e quella dell’LP Racing con Perolini-Veglia-Negro, mentre una Honda NSX GT3 sarà schierata dalla Nova Race per Zanotti-Magnoni.

Completa l’elenco iscritti della classe GT3 la BMW M6 del Ceccato Racing, vettura particolarmente a suo agio sul saliscendi toscano, che sarà condotta da Comandini-Zug-Spengler, equipaggio ritiratosi per incidente a Pergusa ma grande protagonista con la pole e il primo stint al comando della gara.

GT CUP/GT4: New entry anche nella GT Cup, classe che ospita le vetture in configurazione monomarca, che registra la presenza di quattro equipaggi. Oltre alla Ferrari 488 Challenge affidata a Demarchi-Risitano-Barbolini, equipaggio al comando della classifica provvisoria, la SR&R schiera una Ferrari 458 Challenge per Becagli-Baratto-Vinella, mentre l’AF Corse fa il suo ingresso nella classe GT Cup con una 488 Challenge per Sbirazzuoli-Delacour. Una Lamborghini Huracan sarà schierata dal Team Italy, che porterà al debutto stagionale Edo Varini assieme a Ermanno Dionisio e Giacomo Barri, e una BMW M4 sarà presente con i colori del Ceccato Racing che vedrà impegnati Fascicolo-Neri-Nilsson, al comando della classifica provvisoria della classe GT4.

