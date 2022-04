Oliver Solberg torna al rallycross: in gara ad Holjes con la Hyundai i20 RX1

A poco più di due anni dall’ultima esperienza nel rallycross, Oliver Solberg si prepara a ritornare nella disciplina sebbene per una esperienza una tantum. Il pilota di Hyundai Motorsport prenderà parte al round di apertura del Mondiale FIA Rallycross 2022 e al tempo stesso secondo dell’Euro RX1, previsto il 2-3 luglio ad Höljes in Svezia: Solberg correrà quindi in casa nel Magic Weekend, e lo farà a bordo di una Hyundai i20 RX1 schierata da Hedströms Motorsport.

I Solberg coinvolti nello sviluppo della Hyundai i20 RX1

Ovviamente il pilota sarà iscritto nella validità per il Campionato Europeo, giacché nella controparte Mondiale correranno solo vetture RX1e elettriche. Peter Hedström, a capo del team che farà gareggiare la i20, ha spiegato come riporta DirtFish: «Ho pensato che Oliver sarebbe stato perfetto per la nostra Hyundai a Höljes, l’ho chiamato e ha subito accettato. Poi le cose si sono incastrate rapidamente e insieme al meccanico di Petter [Solberg, il padre ovviamente, ndr] abbiamo fatto un altro grande passo avanti nello sviluppo dell’auto».

Il ritorno di Oliver Solberg nel mondo rallycross

La famiglia Solberg con il proprio team PSRX ha grande esperienza nel rallycross (Petter, oltre al titolo WRC, ne ha conquistato due nel WRX), e lo stesso Oliver prima di dedicarsi anima e corpo ai rally ha avuto un buon curriculum in materia: secondo da pilota minorenne nel RallyX Nordic del 2017, a bordo di una Citroen DS3, e poi conquistatore del titolo nel 2018, sino a concedersi un’ultima fugace incursione l’anno dopo, sempre nel contesto del RallyX Nordic e in occasione dell’All Star Magic Weekend.

Ad Höljes il prossimo luglio Solberg affronterà avversari del calibro di Anton Marklund, Enzo Ide e Jānis Baumanis: ma ovviamente il focus principale della sua stagione sarà il WRC, nel quale ho corso i primi tre appuntamenti stagionali sulla Hyundai i20 N Rally1 ibrida che adesso cederà a Dani Sordo per il Rally di Portogallo e per il Rally Italia Sardegna, mentre è probabile riprenda la vettura in vista del Safari Rally Kenya di fine giugno, poco distante in linea temporale dall’apertura del Mondiale Rallycross.