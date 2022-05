ADAC Opel e-Rally Cup | I piloti in gara nella stagione 2022

Manca davvero poco alla seconda stagione dell’ADAC Opel e-Rally Cup, primo monomarca al mondo dedicato ad una vettura totalmente elettrica. La serie con protagonista la Opel Corsa-e Rally, aggiornata e migliorata nel corso delle sessioni di sviluppo invernali, partirà nel fine settimana del 6 maggio dall’ADAC Actronics Rally di Sulingen, seguendo poi un calendario 2022 che contemplerà non solo appuntamenti del DRM (il campionato nazionale tedesco), ma anche in altri lidi europei (più presenti rispetto alla prima edizione 2021) come Francia, Austria e Paesi Bassi.

ADAC Opel e-Rally Cup 2022, i piloti confermati

Il trofeo Opel svela adesso team ed equipaggi in gara, con ovviamente una buona presenza da parte dei tedeschi: dallo scorso anno ritroveremo il vicecampione 2021 Max Reiter, e poi Lukas Thiele, Christian Lemke, Joe Baur ed Alexander Kattenbach, a cui si aggiunge l’olandese Timo van der Marel, terzo nella stagione passata. Dalla Germania arriverà invece la new entry 22enne Timo Schulz.

ADAC Opel e-Rally Cup 2022, i nuovi ingressi

A proposito di nuovi ingressi, citiamo due piloti del team Schmack Motorsport, Calle Carlberg dalla Svezia e Kalle Markanen dalla Finlandia; sarà della partita anche l’austriaco 22enne Luca Pröglhöf per Stohl Racing, mentre dai Paesi Bassi ecco Jari van Hoof, che ebbe modo di iniziare a conoscere l’ADAC Opel e-Rally Cup nella tappa di Sachsen-Rallye dello scorso anno. Ultima ma non ultima, Cristiana Oprea dalla Romania, rappresentante del team vincitore nel 2021 con Laurent Pellier, ovvero Saintéloc Racing.

L’edizione 2022 del monomarca riserverà poi altre novità nello schieramento. La britannica Vauxhall, gemella di Opel, schiererà una Corsa e-Rally con piloti a rotazione. Sempre dal Regno Unito ci sarà un’altra vettura per un progetto del pilota e docente di Motorsport Management al Myerscough College di Bilsborrow nel Lancashire, Simon Moss, che avrà dalla sua il supporto del governo britannico. Inoltre, TotalEnergies (marchio global technology partner di Stellantis) presenterà una vettura VIP nelle vesti di apripista, rally taxi ed anche concorrente in gara con piloti ospiti.

Le novità dell’Opel Corsa-e Rally

La Opel Corsa-e Rally da 100 kW (pari a 136 cv) in questo 2022 si presenterà come abbiamo detto con alcune migliorie, come il nuovo differenziale autobloccante a dischi multipli che aumenterà la trazione della vettura, mentre il software di recente concezione ottimizzerà la gestione termica della batteria con potenza pari a 50 kWh. Infine è stato migliorato anche il sistema sonoro della Corsa elettrica.