GTWC Europe | GPX Racing celebra la livrea Martini sulla sua Porsche, a 50 anni dalla vittoria a Le Mans

Una livrea speciale Martini per la Porsche 911 GT3 R di GPX Racing per il GT World Challenge Europe. La squadra degli Emirati Arabi Uniti utilizzerà una colorazione utilizzata dall’iconica Porsche 917 K, vincitrice della 24 Ore di Le Mans del 1971, per l’Endurance Cup del 2021 che scatta proprio questo weekend da Monza.

GPX Racing abbraccia i colori Martini per il 2021

Sono passati esattamente 50 anni dal trionfo di Helmut Marko e Gijs van Lennep nella maratona francese e GPX Racing, che da sempre utilizza livree iconiche di Porsche per le sue vetture, ha voluto omaggiare questo anniversario con la colorazione ufficiale Martini. Il Marchio italiano di bevande alcoliche segna quindi una nuova partnership per GPX Racing e, nello stesso momento, un allontanamento da Gulf e dai colori arancio-azzurro con cui aveva addirittura vinto la 24 Ore di Spa del 2019. «Siamo onorati di riportare in vita questi colori iconici e di commemorare la vittoria della Porsche 917 di Martini Racing alla 24 Ore di Le Mans del 1971» ha dichiarato Pierre-Brice Mena, Team. «La 917 K ha vinto anche l’Index of Performance [classifica riservata ai migliori dieci in classifica, in base all’efficienza calcolata tra peso, potenza e cilindrata, assegnato fino a quell’anno ndr] e ha infranto il record della distanza. Per noi è un’ispirazione, proprio nel momento in cui stiamo programmando di affrontare nuove sfide».

Design made by Sean Bull, il noto specialista delle livree

Il mese scorso, in occasione dei test pre-stagionali a Le Castellet, GPX Racing – che recentemente ha cambiato partnership tecnica abbracciando ART Grand Prix – aveva presentato una livrea provvisoria e disegnata dal noto Sean Bull; lo stesso ha poi realizzato questa colorazione Martini, mantenendo le linee classiche su una moderna GT. Ricordiamo che l’auto sarà guidata da Earl Bamber, Mathieu Jaminet e Matt Campbell.

Copyright foto: GPX Racing via Twitter