Lynk & Co 03+ Cyan Edition, svelata l’auto cinese stradale derivata dal WTCR

Dalla pista alla strada. Lynk & Co ha presentato ufficialmente la nuova 03+ Cyan Edition in occasione del Chengdu Motor Show 2021, una vettura stradale che deriva dalla 03 TCR introdotta nella stagione 2019 del WTCR e titolata nel 2020.

Lynk & Co 03+ Cyan Edition: dalla pista alla strada

Il marchio cinese Lynk & Co, che corre con Cyan Racing e Cyan Performance nel WTCR, ha svelato la Lynk & Co 03+ Cyan Edition durante il Chengdu Motor Show 2021 per celebrare il successo del titolo piloti e squadre del WTCR raggiunto dal 2019. Cyan Racing Lynk & Co ha vinto due Mondiali di fila, mentre Yann Ehrlacher è diventato Campione del WTCR nel 2020 fra i piloti. «Siamo lieti di vedere che il nostro successo nel WTCR viene celebrato e che il programma motorsport continua a incrementare i forti numeri di vendita di auto stradali Lynk & Co del modello 03», ha detto Christian Dahl, proprietario e fondatore di Cyan Racing.

I dettagli tecnici della Lynk & Co 03+ Cyan Edition

Secondo Cyan Racing, la “Lynk & Co 03+ Cyan Edition porta l’iconico colore Cyan Racing, gli emblemi Cyan Racing, cerchi dal design unico Cyan Racing, freni Akebono, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, ammortizzatori Bilstein regolabili, uno splitter anteriore in fibra di carbonio e un’ala posteriore regolabile, una potenza aumentata a 265CV/380Nm e nuovi sedili anteriori con loghi Cyan ricamati”. La Lynk & Co 03+ Cyan Edition sarà venduta esclusivamente in Cina, dove il modello 03 è il più venduto di Lynk & Co. Lynk & Co ha ottenuto 16 vittorie nel WTCR con Ehrlacher e Cyan Racing Lynk & Co in testa alla classifica piloti e squadre a metà della stagione 2021.

