WRC | Rally di Finlandia, Movisport schiera Suninen sulla Volkswagen

Uscito dalla porta, rientrato dalla finestra: in questi giorni Teemu Suninen ha messo la parola fine alla sua permanenza in M-Sport, ufficializzando qualcosa che era nell’aria ma che difficilmente si poteva prevedere potesse avvenire a stagione in corso e poi così, di netto. Ma il finlandese non è rimasto a lungo appiedato, tutt’altro.

Movisport accoglie Suninen per il Rally di Finlandia 2021

Lo rivedremo infatti al Rally di Finlandia, decimo appuntamento del WRC 2021, a bordo della Volkswagen Polo GTI R5 e per il team Movisport. Attenzione allo snodo, perché parliamo del team e della vettura al servizio sino a poco tempo fa di Esapekka Lappi, ex compagno di squadra di Suninen in M-Sport. E proprio l’altro finnico cambierà anch’esso team ed auto in occasione del rally di casa, tornando in Toyota Gazoo Racing almeno per questo decimo round del Mondiale (ma tutto indica che Lappi farà parte dell schieramento di TGR per il WRC 2022) a bordo della Yaris WRC.

Quindi, l’italiana Movisport si è ritrovata con un sedile libero, che è stato ceduto ad un altro finlandese ed un altro ex M-Sport, che competerà nel WRC2 nell’appuntamento su sterrato scandinavo del prossimo 1-3 ottobre. E in questa girandola di incroci tra la scuderia reggiana e quella britannica, potremmo anche aggiungere il fatto che Nikolay Gryazin, che continuerà ad essere pilota di Movisport, correrà al prossimo Acropolis Rally del 9-12 settembre su una Ford Fiesta Rally2 predisposta da M-Sport. Ma questa però è un’altra storia.

Debutto su Volkswagen per Suninen

Tornando a Suninen, per lui sarà la prima volta a bordo di una Volkswagen. Sicuramente si tratta di una sistemazione transitoria per il pilota attualmente ottavo nella classifica del WRC2 2021, dopo le tre gare (e due podi) con la Fiesta Rally2 di M-Sport. Squadra che non lo ha contemplato nella line-up del 2022, spingendo a quanto pare il finlandese a troncare di netto i rapporti con un team che comunque ha lasciato qualche spiraglio aperto per lui in futuro. Ma intanto il suo presente è il ritorno al Rally di Finlandia, in una nuova veste.

We will compete at the #RallyFinland 2021!🇫🇮 We’ll drive with the VW Polo GTI in the #WRC2. It always feels special to drive at my home rally. Can’t wait to get behind the wheel especially when it’s the 70th edition of the rally. Quick Finnish gravel roads here we come again!💪🏼 pic.twitter.com/ypqXtgra6q — Teemu Suninen Racing (@TeemuSuninenRac) September 2, 2021