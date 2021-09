WTCR | Audi RS 3 LMS TCR: aperte ufficialmente le vendite della seconda generazione

Finalmente è disponibile all’acquisto la nuova Audi RS 3 LMS TCR, la seconda generazione della vettura turismo realizzata da Audi Sport per la categoria. Il pilota ufficiale Frédéric Vervisch e Gilles Magnus hanno già portato il modello sul gradino più alto del podio del WTCR.

Audi RS 3 LMS TCR è ora in vendita



Le vendite della nuova macchina seguono la prima incarnazione della RS 3 LMS, che ha raggiunto 180 unità tra il 2016 e il 2021 in Asia, Australia, Europa e Nord e Sud America. Omologata per le competizioni da maggio, Audi Sport ha utilizzato il WTCR come ultimo banco di prova per la seconda generazione di Audi RS 3 LMS, con Frédéric Vervisch che ha ottenuto la vittoria in Gara 2 alla WTCR Race of Spain a luglio per il Comtoyou Team Audi Sport. «Questo lancio sul mercato è stato a lungo atteso da molti clienti», ha detto Chris Reinke, responsabile delle corse clienti di Audi Sport. «I nostri clienti hanno ottenuto più di 300 vittorie di gara e 55 titoli di campionato con la prima generazione di Audi RS 3 LMS fino ad oggi. In questo periodo abbiamo ricevuto tanti feedback e consigli. La nostra nuova auto è la somma di questi e della creatività dei nostri ingegneri».

137.500 euro per l’Audi RS 3 LMS TCR

L’Audi RS 3 LMS di seconda generazione è disponibile al prezzo di 137.500 euro (più IVA) e viene consegnata ai team in condizioni di gara a partire dal quarto trimestre del 2021, con la caratteristica colorazione grigio “Daytona”. Semplificato l’abitacolo e la messa a punto della macchina, oltre alla possibilità di poter ordinare anche un kit per le gare endurance (come, ad esempio, la TCR Spa 500).

Copyright foto: Audi