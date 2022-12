Formula Regional by Alpine | Weug con Ferrari, correrà con KIC Motorsport nel 2023

Continuerà il percorso di crescita di Maya Weug all’interno della Ferrari Driver Academy. La ragazza neerlandese rappresenterà ancora il Cavallino Rampante e correrà con KIC Motorsport nel Formula Regional European Championship by Alpine nel 2023.

Due anni nella Formula 4 italiana

La 18enne ha trascorso gli ultimi due anni nell’Italian F4 Championship certified by FIA con Iron Lynx, concludendo 35a nel 2021 e 14a nel 2022, oltre a partecipare a quattro gare dell’ADAC Formel 4. Non un bottino esaltante, ma quanto basta per continuare la propria scalata nelle formule addestrative.

Ricordiamo che Weug è entrata nel programma FDA vincendo la prima edizione del FIA Girls on Track – Rising Stars della FIA Women in Motorsport e, almeno per il momento, non ha mostrato nessun interesse verso la W Series, la categoria riservata esclusivamente alle donne.

Esordio con il team finlandese KIC Motorsport

Nel 2023 ci sarà quindi il debutto nel competitivo Formula Regional European Championship by Alpine con KIC Motorsport. La squadra finlandese ha provato la ragazza dei Paesi Bassi durante gli ultimi mesi ed è la prima pilota annunciata per la nuova stagione.

La Weug è la nona ragazza a correre nel FREC a partire dal 2019 e sarà la seconda junior Ferrari presente sulla griglia, assieme a Rafael Camara che correrà con Prema Racing.

Copyright foto: Maya Weug via Twitter