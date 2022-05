Formula E | Monaco E-Prix 2022: anteprima ed orari del weekend

Dopo lo spettacolo di Roma di inizio aprile, la Formula E ritorna in pista per il quarto appuntamento della stagione 2021-22. Questo fine settimana ci sarà l’E-Prix di Monaco, con una sola gara in programma nelle strade di Monte Carlo. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’entry list completa

Al momento è qui disponibile.

Chi bisogna tenere d’occhio

Jean-Éric Vergne (DS Techeetah, DS E-Tense FE21 #25): un po’ a sorpresa, il francese è balzato al comando della classifica dopo un quarto e un secondo posto a Roma. Resta solo conquistare la prima vittoria stagionale…

Robin Frijns (Envision Racing, Audi e-tron FE07 #4): due podi a Roma sono un bottino interessante per l’olandese, che è ancora a caccia del primo titolo elettrico.

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #5): la sfortunata trasferta in Messico è stata riscattata con un buon weekend a Roma, ma due pole senza alcuna vittoria non sono cosa di poco conto…

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing, Jaguar I-Type 5 #9): è stato “l’Imperatore” di Roma, con due vittorie su due assolutamente meritate. Il neozelandese, però, ora non può permettersi di sbagliare come fatto nei precedenti round.

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #48): lo svizzero non è stato granché fortunato a Roma, ma il cammino di campionato è ancora lungo.

Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #17): il Campione del Mondo in carica ha accumulato due zeri a Roma: Monaco, sua seconda casa, è terreno fertile per riprendersi ciò che gli spetta.

L’evento e il circuito

L’E-Prix di Monaco si è tenuto in anni alterni a partire dal 2015, ma proprio lo scorso anno è stato firmato un accordo per renderlo un appuntamento fisso del campionato. In quattro edizioni, Sébastien Buemi ha vinto due volte, mentre Vergne e António Félix da Costa si sono spartiti un successo a testa.

Il Circuito di Monaco per la Formula E, inizialmente, prevedeva l’utilizzo della sua versione “corta” da meno di due chilometri, ma dal 2021 è stato utilizzato il layout lungo, differente in pochi dettagli da quello utilizzato dalla Formula 1.

Gli orari completi e la diretta TV

Sabato 30 aprile

07.30 – Prove libere 1 (30 minuti)

09.10 – Prove libere 2 (30 minuti)

10.45 – Qualifiche

15.00 – Gara (45 minuti + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili gratuitamente su Sportmediaset.it, mentre le gare saranno visibili su Mediaset Canale 20 e Sky Sports Action con commento in italiano.

Copyright foto: Andy Hone / Formula E