GTWC Europe | Misano 2022: anteprima e orari del weekend

Il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS prosegue la sua stagione in Italia. Questo weekend, infatti, si disputerà il quarto round della Sprint Cup a Misano, con una griglia di partenza composta da 27 auto. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’entry list completa

Al momento è qui disponibile.

Chi bisogna tenere d’occhio

Tresor by Car Collection (Audi R8 LMS GT3 Evo II #11 e #12) – Ottima striscia di risultati in questo inizio di stagione per il neonato team italo-tedesco.

Saintéloc Junior Team (Audi R8 LMS GT3 Evo II #25) –Patric Niederhauser e Aurelien Panis non sono più saliti sul podio, obiettivo a cui mirare a Misano.

Team WRT (Audi R8 LMS GT3 Evo II ##30, 32, #33 e #46) – Dries Vanthoor e Charles Weerts sono i leader della classifica. Sempre un occhio di curiosità, invece, per Valentino Rossi, che gioca praticamente in casa.

AF Corse (Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #21, #52 e #53) – Nessuna iscrizione Pro, ma De Pauw e Jean (Silver Cup) continuano a macinare buoni risultati e, infatti, sono quarti assoluti.

AKKODIS ASP Team (Mercedes-AMG GT3 Evo #88 e #89) – Timur Boguslavskiy e Raffaele Marciello sono secondi in classifica per mezzo punto, ma sono nettamente tra i favoriti per il titolo.

L’evento e il circuito

Fin dal 2015, Misano è stata presente nel calendario del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Lo scorso anno vinsero sempre proprio Vanthoort-Weerts.

Il Misano World Circuit, dedicato al motociclista Marco Simoncelli dopo la sua scomparsa nel 2011, è un punto di riferimento del Motomondiale, ma anche di tante altre serie internazionali. Locato nella riviera di Rimini, misura 4226 metri per un totale di 15 curve.

Gli orari completi e la diretta TV

Giovedì 30 giugno

10.00 – Paid Test Session (240 minuti)

Venerdì 1° luglio

09.00 – Prove libere (80 minuti)

14.50 – Prequalifiche (80 minuti)

Sabato 2 luglio

09.30 – Qualifiche 1 (20 minuti)

15.00 – Gara 1 (60 minuti)

Domenica 3 luglio

09.00 – Qualifiche 2 (20 minuti)

14.45 – Gara 2 (60 minuti)

Gli orari mostrati sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni (dal sabato) saranno visibili gratuitamente su YouTube, oppure sui canali dedicati di Sky Italia.