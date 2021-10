GR Yaris Rally Cup | Seconda tappa al Rally 1000 Miglia: gli iscritti

Secondo appuntamento con il GR Yaris Rally Cup 2021, il primo monomarca Toyota che si sviluppa lungo i nostri appuntamenti rallistici nazionali. La serie dedicata alla nuova GR Yaris, allestita per l’occasione con le specifiche R1T 4WD nazionale, fa tappa sugli asfalti del bresciano per il Rally 1000 Miglia che partirà da domani.

GR Yaris Rally Cup, si riparte dalla leadership di Ciardi e Tondini

Al via tredici equipaggi rispetto agli undici che abbiamo visto nella prima tappa del Rally di Roma Capitale dello scorso luglio, vinta da Alessandro Ciardi ed Alessandro Tondini per Emmeci Sport. Li ritroveremo nella gara di Montichiari assieme ad altri concorrenti che abbiamo visto nel primo appuntamento, tra cui Federico Romagnoli con Monica Rubinelli per il team Gino WRC, autori del secondo posto alle spalle di Ciardi e con il pilota primo negli Under 23, e la coppia finlandese Markus Manninen, alla sua seconda gara su asfalto, e Teemu Sillampaa (HMI), terzi a Roma.

Gli altri iscritti al Rally 1000 Miglia

Al via anche l’altro U23 Tommaso Paleari, quarto nella tappa precedente, l’altrettanto Under Angelo Grossi, l’ex trofeista Suzuki Simone Rivia, Edoardo De Antoni, Andrea Reginato, Francesco Marcucci e Marco Gianesini (con alle note Sabrina Fay), quest’ultimo in cerca di riscatto dopo il ritiro al Roma Capitale. Stessa sorte subita anche da Ilario Biondoni, alle prese con un problema tecnico alla GR Yaris condivisa con Sofia D’Ambrosio nella prima gara stagionale. Infine, entrano nella lista iscritti del Rally 1000 Miglia anche Lorenzo Bonifacino e Mattia Colpani.

Se Ciardi guida la classifica piloti del GR Yaris Rally Cup, in quella dei team preparatori svettano al momento a parimerito Emmeci Sport e HMI.