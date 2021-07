GR Yaris Rally Cup | Il primo appuntamento del Roma Capitale conquistato da Ciardi e Tondini

Il Rally di Roma Capitale del fine settimana appena conclusosi ha segnato anche il debutto del primo monomarca di Toyota, che ha scelto l’Italia e le nostre competizioni per il GR Yaris Rally Cup. Come suggerisce il nome, si tratta di un trofeo dedicato alla nuova vettura della casa nipponica che ha iniziato a debuttare nel mercato alla fine dello scorso anno, e preparata per questo campionato secondo le specifiche R1T 4WD nazionale.

GR Yaris Rally Cup 2021, prima vittoria per Ciardi e Tondini

Erano undici gli equipaggi iscritti a questo primo di cinque round, e ad avere la meglio sono stati Alessandro Ciardi ed Alessandro Tondini, coppia a bordo della Toyota GR Yaris schierata dal team EmmeciRacing. Se nella PS0 che ha aperto venerdì sera il programma del Roma Capitale in pieno centro città, sullo sfondo delle Terme di Caracalla, ad avere la meglio è stato il duo di New Star3 Marco Gianesini e Marco Berigonzi, Ciardi e Tondini hanno poi preso il comando del monomarca dalla giornata successiva, in cui la gara ha iniziato ad entrare nel vivo sugli insidiosi asfalti in zona Fiuggi. La prima giornata di sabato si chiude quindi con Ciardi in testa con 5,4 secondi sul già trofeista Peugeot Ilario Bondioni e Sofia D’Ambrosio, per Elite Motorsport, mentre al terzo si posiziona a 14,7 secondi di ritardo Federico Romagnoli con Monica Rubinelli del team Gino WRC.

Il pistoiese si conferma anche nella decisiva giornata di domenica, per andare a chiudere con 25,4 secondi di vantaggio su Romagnoli e 34,6 sul duo finnico composto da Markus Manninen (al debutto ad alto livello su asfalto) e Teemu Sillampaa. «Arrivare a correre questo trofeo è stato il coronamento di un sogno, per me che non mi sono mai allontanato più di tanto dalle gare in Toscana e che ho sempre corso con budget limitati», ha commentato Ciardi, la cui carriera nei rally ha mosso i primi passi alla fine degli anni Novanta, con partecipazioni in larga parte nell’International Rally Cup e nelle Coppe Rally di Zona . «Una vettura fantastica la GR Yaris, e siamo solo all’inizio di una bella avventura, vedrete che soddisfazioni darà a tutti noi trofeisti e non solo», sprizza fiducia il toscano.

I piazzamenti del GR Yaris Rally Cup al Roma Capitale

Al traguardo sono arrivate nove GR Yaris su undici iscritti, giacché quella di Bondioni si è ritirata nella PS6 per un problema tecnico e quella di Gianesini nella PS9. Quarto posto per Tommaso Paleari, quinto per Angelo Pucci Grossi, sesto il già trofeista Suzuki Simone Rivia, a due minuti e un quarto dalla vetta, settimo Edoardo De Antoni, ottavo Andrea Reginato ed infine nono Francesco Marcucci. Da notare che le GR Yaris hanno dominato le prime nove posizioni del Rally di Roma Capitale Cup, dedicato ai monomarca e alle vetture R1 associate.

GR Yaris Rally Cup 2021, classifica finale Rally di Roma Capitale

1. CIARDI-TONDINI (Toyota Yaris) in 1:23’49.3;

2. ROMAGNOLI-RUBINELLI (Toyota Yaris) a 25.4;

3. MANNINEN-SILLANPAA (Toyota Yaris) a 34.6;

4. PALEARI HENSSLER-BOZZO (Toyota Yaris) a 54.4;

5. GROSSI-CARDINALI (Toyota Yaris) a 1’21.5;

6. RIVIA-FRIGERIO (Toyota Yaris) a 2’14.6; 7.

DE ANTONI-MUSIARI (Toyota Yaris) a 3’00.9; 8.

REGINATO-SIMONI (Toyota Yaris) a 4’08.9;

9. MARCUCCI-BALDACCI (Toyota Yaris) a 14’31.3.

GR Yaris Rally Cup 2021, classifiche aggiornate

–ASSOLUTA: 1. Ciardi 55 Punti; 2. Romagnoli 36; 3. Manninen 30; 4. Paleari 24; 5. Grossi 21; 6. Rivia 18; 7. De Antoni 14; 8. Reginato 12; 9. Marcucci 8; 10. Bondioni 4; 11. Gianesini 3.

–UNDER 23: 1. Romagnoli 50 Punti; 2. Gino WRC 36; 3.

–TEAM: 1. Emmeci, HMI 50 Punti; 2. Grossi 36; 3. Elite Motorsport 24; 4. Sportec 16; 5. #rally Sport Evolution 12.