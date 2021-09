TCR Europe | Nurburgring 2021: anteprima e orari del weekend

Ritorna in pista il TCR Europe dopo un mese di pausa estiva, di nuovo al fianco GT World Challenge Europe. Il campionato europeo turismo disputerà due gare al Nürburgring questo weekend, dove tutti proveranno a sfidare (e, soprattutto, a fermare) Mikel Azcona.

TCR Europe, Nurburgring 2021: programma ed orari

Venerdì 3 settembre

10.50 – Prove libere 1 (30 minuti)

15.00 – Prove libere 2 (30 minuti)

Sabato 4 settembre

10.10 – Qualifiche (20’/10’)

14.55 – Gara 1 (12 giri)

Domenica 5 settembre

12.50 – Gara 2 (12 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Gare in diretta su YouTube.

TCR Europe, Nurburgring 2021: anteprima del weekend

Nonostante l’assenza a Zandvoort, Mikel Azcona è praticamente imprendibile nel TCR Europe: tre vittorie, due secondi posti e 230 punti lo tengono, per il momento, incollato al primo posto della classifica generale. Franco Girolami non è riuscito a mantenere la vetta acquisita a Le Castellet, lasciandola al rivale della Cupra di Volcano Motorsport: l’argentino, con la Honda di PSS Racing Team, ha 200 punti e proverà a cogliere altri risultati utili in vista del rush finale del campionato. Mehdi Bennani (Hyundai, Sébastien Loeb Racing), campione in carica della serie, è terzo a quota 183 punti, a +20 dal compagno di squadra Niels Langeveld (Hyundai, Sébastien Loeb Racing), mentre Tom Coronel ha 154 punti con l’Audi di Comtoyou Racing. Difficile vedere, per ora, altri protagonisti per il titolo, ma sicuramente gli occhi son puntati sul nostro Felice Jelmini, al debutto in categoria e attualmente nono con due podi e una pole position: non male!

TCR Europe Touring Car Series 2021 – Nürburgring: entry list

