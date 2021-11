British GT | Secondo titolo consecutivo di Lamborghini con Barwell Motorsport

Il successo di Lamborghini nel British GT Championship non si ferma e continua anche nella stagione 2021. Dennis Lind e Leo Machitski si laureano campioni con la Huracán GT3 Evo #63 di Barwell Motorsport, nel teatro dell’ultima tappa di Donington dello scorso weekend.

L’inizio del weekend con le qualifiche

L’equipaggio della Huracán è arrivato a Donington Park in testa alla classifica, con un vantaggio di 18,5 punti sui diretti inseguitori, grazie ai podi conquistati a Brands Hatch, Silverstone, Snetterton e Oulton Park e soprattutto alla vittoria di Spa-Francorchamps dello scorso luglio. Ma a mettersi in mostra per primi sono stati Michael Igoe e Phil Keen sulla Huracán GT3 Evo #18 di WPI Motorsport, realizzando il miglior tempo nelle qualifiche del sabato. Sesto tempo per Lind e Machitski, alle spalle dei compagni di scuderia e campioni in carica Adam Balon e Sandy Mitchell con la Huracán #1.

Il resoconto della gara decisiva

Domenica la gara inizia sul bagnato, con Igoe che parte dalla pole ma perde ben presto il controllo della #18, uscendo di pista una prima volta all’Old Hairpin e successivamente alla curva Coppice. Con Igoe fuori dai giochi, Machitski si ritrova quinto alle spalle di Balon, mentre la Mercedes n. 6 dei secondi in classifica Loggie e Buurman è in testa alla gara. Terminati i pit-stop Lind rientra in pista quarto e il danese, che mette a segno anche il suo sesto giro veloce della stagione, mantiene la posizione che garantisce all’equipaggio il titolo grazie a 172 punti in classifica contro i 162.5 dei diretti inseguitori. Barwell, senza rivali nella classifica team, termina con 314.5 punti e un vantaggio di 137 punti nei confronti di RAM Racing.

Copyright foto: Lamborghini