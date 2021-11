F4 Italia | Monza, Gara 3: Bearman chiude la stagione con una tripletta

DA MONZA – La stagione non poteva che concludersi con il neo-campione Oliver Bearman. Il pilota britannico di Van Amersfoort appone il proprio sigillo anche sull’ultima gara del weekend dell’Italian F4 Championship Powered by Abarth, battendo Kirill Smal e Andrea Kimi Antonelli.

Altra tripletta per Bearman

Tripletta di Bearman sul circuito di Monza, a dimostrazione di essere il pilota più completo ed esperto sulla griglia di partenza. Non a caso, il portacolori di Van Amersfoort Racing è sempre emerso nel momento che più contava in queste tre gare del weekend e, in Gara 3, è balzato al comando sfruttando un errore del poleman Lorenzo Patrese (AKM Motorsport). Sul podio concludono Smal e Antonelli, con il russo che guadagna il terzo posto in campionato e l’italiano ancora una volta sul podio alla sua terza apparizione in monoposto. Patrese non riesce a concludere tra i primi tre e si accontenta del quarto posto, davanti a Tim Tramnitz (US Racing), quinto, e a Joshua Dürksen (Mücke Motorsport), sesto. Bel settimo posto per Vlad Lomko (US Racing), mentre Joshua Dufek conclude ottavo con VAR. Bravo anche Maceo Capietto, nono con Prema, e Santiago Ramos Reynoso chiude la top-10 con Jenzer.

Titolo rookie a Bedrin, VAR vince tra i team

Disastro per Sebastian Montoya: il colombiano ha murato la monoposto di Prema in regime di Safety Car, terminando così anticipatamente la propria gara quando aveva ottime chance per giocarsi la vittoria. Non partito Leonardo Fornaroli (Iron Lynx), obbligato a non prendere il via per una sospetta frattura al metacarpo dopo l’incidente di ieri in Gara 2.

Assegnati anche gli ultimi titoli rimasti in ballo: con un testacoda di Conrad Laursen (Prema) quando era ampiamente campione, Nikita Bedrin (VAR) vince il titolo rookie per appena un punto. La coppa dei team va, invece, a Van Amersfoort Racing.

Italian F4 Championship powered by Abarth 2021 – Monza: gara 3

