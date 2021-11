Formula Regional by Alpine | Monza 2021: anteprima e orari del weekend

Si avvia verso la conclusione il Formula Regional European Championship by Alpine. Con il titolo già assegnato a Gregoire Saucy, il campionato monomarca chiuderà la stagione 2021 all’Autodromo di Monza, con la sfida ancora aperta per il secondo posto e per il titolo rookie.

Formula Regional by Alpine, Monza 2021: programma ed orari

Venerdì 29 ottobre

11.10 – Prove libere 1 (50 minuti)

14.50 – Prove libere 2 (50 minuti)

Sabato 30 ottobre

09.25 – Qualifiche 1 (20 minuti)

14.25 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 31 ottobre

08.30 – Qualifiche 2 (20 minuti)

12.10 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie e anche sul suo canale YouTube.

Formula Regional by Alpine, Monza 2021: anteprima del weekend

Tutto è ormai già stato deciso per il titolo: Saucy di ART Grand Prix ha conquistato nello scorso round del Mugello il campionato. Lo svizzero è stato protagonista assoluto della stagione e vorrà di certo concludere con, almeno, una vittoria sullo storico circuito italiano. Però, dietro scalpitano diversi piloti che vogliono perlomeno diventare vicecampioni: parliamo di Paul Aron, dominatore al Mugello con due pole position e due vittorie con Prema, o di Hadrien David, al momento un po’ sottotono con R-ace GP. L’estone ha 171 punti, il francese due in meno, mentre a 149 punti c’è anche Zane Maloney sempre con R-ace GP. Occhio, però, alla risalita di Franco Colapinto, quinti con 126 punti dopo una prima metà di stagione oltremodo da dimenticare. Isack Hadjar e Gabriele Minì sono invece i due pupilli per il titolo rookie: il francese comanda con 123 punti, mentre l’italiano insegue con 112 punti.

