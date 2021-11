WEC | 6 Ore del Bahrain 2021: anteprima e orari del weekend

Dopo l’interminabile pausa iniziata a fine agosto con la 24 Ore di Le Mans, il FIA World Endurance Championship torna in pista per il doppio impegno in Bahrain, che sancirà la chiusura della stagione 2021. Si comincia questo weekend con la gara da sei ore sul circuito di Sakhir.

FIA WEC, 6 Ore del Bahrain 2021: programma ed orari

Giovedì 28 ottobre

14.30 – Prove libere 1 (90 minuti)

Venerdì 29 ottobre

07.30 – Prove libere 2 (90 minuti)

11.45 – Prove libere 3 (60 minuti)

15.30 – Qualifiche LMGTE Pro & Am (20 minuti)

15.50 – Qualifiche LMP1 e LMP2 (20 minuti)

Sabato 30 ottobre

10.00 – Gara (6 ore)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). La gara sarà visibile su Eurosport.

FIA WEC, 6 Ore del Bahrain 2021: anteprima del weekend

Mentre stiamo scrivendo queste righe, il weekend del Bahrain è già cominciato per i protagonisti del Mondiale che, anzi, sono in pista per il terzo turno di prove libere. Confermata la supremazia, per il momento, di Toyota, che ha praticamente nelle mani il titolo a meno di qualche sorpresa. Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez hanno finalmente conquistato Le Mans e potrebbero addirittura riconfermare il titolo dello scorso anno, a meno che arrivi la zampata di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Kazuki Nakajima. Difficilmente vedremo della partita Alpine, che lotterà per il terzo posto in gara con Glickenhaus.

Più serrata la lotta in LMP2. Nonostante zero vittorie, Sean Gelael, Tom Blomqvist e Stoffel Vandoorne sono primi in classifica con Toyota, con 89 punti e a +1 da Robin Frijns, Ferdinand Habsburg e Charles Miles con il debuttante Team WRT già trionfatore dell’European Le Mans Series. Al momento, in GT-Pro sembra la Porsche la più veloce in Medio Oriente, ma la Ferrari di James Calado-Alessandro Pier Guidi è prima in graduatoria con 124 punti, contro i 112 punti di Kévin Estre e Neel Jani. Quasi consolidato il titolo di Nicklas Nielsen, Francois Perrodo e Alessio Rovera con la Ferrari di AF Corse in GTE-Am con 102 punti, contro i 65,5 punti di Felipe Fraga-Bean Keating-Dylan Pereira con l’Aston Martin di TF Sport.

FIA World Endurance Championship 2021 – 6 Hours of Bahrain: entry list