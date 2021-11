F4 Italia | Monza 2021: anteprima e orari del weekend

Cala il sipario sull’Italian F4 Championship powered by Abarth. Questo weekend, sul circuito di Monza, andrà in scena l’ultimo appuntamento della stagione 2021, con il titolo già assegnato a Oliver Bearman, ma con tante altre sfide apertissime.

Formula 4 Italia, Monza 2021: programma ed orari

Venerdì 29 ottobre

09.10 – Prove libere 1 (40 minuti)

12.50 – Prove libere 2 (40 minuti)

17.00 – Qualifiche 1 e 2 (15’/15’)

Sabato 30 ottobre

11.30 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

17.20 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

Domenica 31 ottobre

10.05 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula 4 Italia, Monza 2021: anteprima del weekend

Ultimo atto dell’ottava stagione per l’Italian F.4 Championship powered by Abarth certified by FIA nel Tempio della Velocità di Monza. Il settimo round stagionale, in programma questo fine settimana sul tracciato brianzolo, sarà decisivo per la lotta al podio assoluto che vede ancora in gioco Tim Tramnitz (US Racing), Leonardo Fornaroli (Iron Lynx), Sebastian Montoya (Prema Powerteam) e Kirill Smal (Prema Powerteam), ma soprattutto per decretare il campione rookie 2021. A darsi battaglia nella classifica riservata agli esordienti, saranno Nikita Bedrin (Van Amersfoort Racing), Conrad Laursen (Prema Powerteam) e Lorenzo Patrese (AKM Motorsport).

Nell’ultimo appuntamento stagionale, che vedrà per l’ultima volta in pista le Tatuus F.4-T014, saranno ben 35 le monoposto in pista con diverse new entry in vista della prossima stagione. Numeri che confermano la bontà di un campionato diventato punto di riferimento a livello internazionale con ben 32 vetture di media in pista nel 2021.

Nella giornata di test, disputata giovedì, assente il Campione Italiano 2021 Oliver Bearman, impegnato a Silverstone nella selezione finale del “2021 Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award”, il prestigioso premio della Federazione Britannica che, nelle scorse edizioni, ha visto premiati Jenson Button, David Coulthard, Lando Norris e George Russell solo per citarne alcuni.

A far registrare il miglior tempo nei test collettivi sono stati Lorenzo Patrese e Nikita Bedrin, proprio due tra i pretendenti al titolo rookie che, nella seconda e nella quarta sessione hanno staccato il medesimo crono, fermando il tempo sul giro in 1’53.324. Terzo tempo assoluto per Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) che si è fermato a 0.058 dal duo di testa, mentre la seconda fila virtuale è stata completata da Joshua Durksen (Muecke Motorsport) a soli 8 millesimi dal piacentino. Ben 25 i piloti racchiusi in un secondo che fanno prevedere una sessione di qualifica tiratissima.

Esordio nell’ultima stagionale per il Campione Rookie del Campionato Italiano Sport Prototipi Rocco Mazzola, in forza al team Cram Motorsport che, oltre al potentino, ha portato in pista l’australiano Marcos Flack. Esordio anche per l’olandese Robert De Haan (Van Amersfoort Racing).

Italian F4 Championship powered by Abarth 2021 – Monza: entry list

