Formula Regional by Alpine | Monaco fuori dal calendario 2023, entra Hockenheim

All’inizio del mese di dicembre è stato presentato ufficialmente il calendario 2023 del Formula Regional European Championship by Alpine. Salta la tappa di Monaco, ora passata nelle mani della Formula 3, ma al suo posto ci sarà Hockenheim.

Italia presente con Imola, Mugello e Monza

Il nuovo anno del campionato promosso da Alpine e ACI Sport inizierà con tre test collettivi: 17-18 marzo a Barcellona, 21-22 marzo a Le Castellet e 11-12 aprile a Monza. Da sottolineare che la scorsa settimana si sono tenuti degli ulteriori test a Barcellona, ad archiviare il 2022.

Il campionato scatterà il 21-23 aprile a Imola, per proseguire il 19-21 maggio a Barcellona. Il 16-18 giugno è la volta di Budapest, seguita il 29 giugno-1° luglio da Spa-Francorchamps, il 7-9 luglio dal Mugello e il 21-23 luglio da Le Castellet.

Dopo la pausa estiva, l’8-10 settembre si ripartirà da Spielberg e si concluderà con Monza il 15-17 settembre, Zandvoort il 13-15 ottobre e Hockenheim il 20-22 ottobre.

Come detto, Monte Carlo non ci sarà a causa dell’inserimento della Formula 3 come categoria di contorno al Gran Premio di Formula 1.

Il calendario completo del 2023



Test pre-stagionali



Barcelona March 17th – 18th

Paul Ricard March 21st – 22nd

Monza April 11th – 12th

Campionato



Imola April 21th – 23rd

Barcelona May 19th – 21st

Hungaroring June 16th – 18th

Spa Francorchamps June 29th – July 1st

Mugello July 7th – 09th

Paul Ricard July 21st – 23rd

Red Bull Ring September 8th – 10th

Monza September 15th – 17th

Zandvoort October 13th – 15th

Hockenheim October 20th – 22nd

Copyright foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency