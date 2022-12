Formula Regional by Alpine | Camara completa la line-up di Prema per il 2023

Prema Racing è già pronta ad affrontare la stagione 2023 del Formula Regional European Championship by Alpine. Dopo aver annunciato Lorenzo Fluxá e Andrea Kimi Antonelli, la squadra italiana ha completato la line-up con Rafael Camara.

Antonelli, Camara e Fluxa con Prema

Una formazione di tutto rispetto per Prema in vista del prossimo anno, avendo promosso dall’Italian F4 Championship certified by FIA il campione in carica Antonelli e Camara, entrambi al via proprio con la compagine di Grisignano di Zocco.

I due rookie, che hanno lottato per tutto il 2022, affiancheranno così l’esperto Fluxá, alla sua terza partecipazione al campionato. Lo spagnolo ha concluso 12° nel 2022 con R-ace GP, cogliendo un podio nella prima gara di Monza.

G4 Racing sceglie Giusti

Nessun team, oltre a Prema, ha comunicato quali piloti disputeranno il Formula Regional European Championship by Alpine. L’unica eccezione è G4 Racing, che ha voluto subito assicurarsi Alessandro Giusti, campione della Formula 4 francese.

Secondo alcune voci, R-ace GP dovrebbe schierare Tim Tramnitz e gli esordienti Martinius Stenshorne e Aidan Neate, mentre Van Amersfoort Racing dovrebbe confermare Kas Haverkort.

Copyright foto: Prema