F2 | DAMS conferma Iwasa, Van Amersfoort Racing sceglie Verschoor

Altri due nomi vanno a completare la grande scacchiera della Formula 2 del 2023. DAMS ha confermato anche per la prossima stagione Ayumu Iwasa, che andrà così ad affiancare il neo-arrivato Arthur Leclerc. Richard Verschoor si unisce invece a Van Amersfoort Racing.

Iwasa e Leclerc formano la coppia di DAMS

Iwasa ha disputato un eccellente 2022 in F.2, cogliendo proprio con DAMS due vittorie, due pole position e un giro veloce, oltre al quinto posto in classifica e il secondo tra i rookie. Il pilota Red Bull Junior Team è uno dei favoriti per il prossimo anno e la squadra francese si è voluta assicurare il suo talento.

In precedenza, il giapponese ha corso un anno in Formula 3 senza particolari soddisfazioni (una sola vittoria e il 12° posto con Hitech GP) nel 2021 e ha vinto il titolo della Formula 4 francese nel 2020.

Verschoor passa a Van Amersfoort Racing

Verschoor formerà un binomio tutto neerlandese con Van Amersfoort Racing nel 2023, dopo una discreta stagione con Trident chiusa con un bottino di una vittoria e tre podi, oltre alla vittoria sfumata in Austria.

In realtà, Verschoor aveva già corso in passato con un’altra squadra dei Paesi Bassi, MP Motorsport, cogliendo il titolo nella Formula 4 spagnola e russa nel 2016 e vincendo il Gran Premio di Macao nel 2019.

