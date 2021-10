Formula E | Rowland lascia Nissan e.dams, si candidano Kvyat e Albon per il 2022

Oliver Rowland e Nissan e.dams si separano: è questo quanto emerso nell’ultimo weekend dell’ePrix di Londra, con il britannico che ha comunicato al team la decisione di correre altrove dalla prossima stagione 2021-22 di Formula E. Daniil Kvyat e Alex Albon sono i possibili sostituti?

Rowland lascia Nissan e.dams dopo tre anni

A lanciare l’anticipazione è stato The Race, svelando inoltre che Mahindra si è assicurato Rowland per la nuova era delle Gen3. Non si conoscono le motivazioni, ma molto probabilmente è la mancata competitività di questa stagione: solo 59 punti, una pole position e un podio per Rowland, attualmente 16° in classifica generale con +39 sul compagno di squadra Sébastien Buemi, 20°. Rowland ha anche ottenuto l’unica vittoria della stagione 2019-20, anche se ha terminato a -1 da Buemi (lui 5°, lo svizzero 4°). In tanti hanno cercato di attirare Rowland all’inizio dello scorso anno, ma Nissan e.dams era riuscita a trovare il rinnovo: ora sembra arrivata proprio la parola fine e l’ha confermato anche Tommaso Volpe a Motorsport.com: «È sempre triste vedere qualcuno che è cresciuto con te andarsene. Ma a un certo punto, un pilota prende una decisione personale e devi accettarla».

I candidati: Kvyat e Albon in prima linea

Rowland, quindi, fuggirà via in direzione Mahindra, probabilmente al posto di Alex Lynn. Nissan e.dams non ha ancora confermato il futuro pilota ma le scelte potrebbero ricadere su due ex Formula 1 come Kvyat e Albon. Il russo aveva in programma un rookie test proprio con il team e, inoltre, è pilota di riserva di Alpine, partner di Nissan; ad aggiungersi c’è anche Nicolas Todt, manager di Kvyat, che ha recentemente tenuto diversi incontri con i vertici della squadra di Formula E. Invece, il tailandese ha avuto un passato “burrascoso”: era stato annunciato come pilota ufficiale nel 2018-19, salvo poi essere chiamato all’ultimo da Toro Rosso in F.1 e venendo così sostituito proprio da Rowland. Altri candidati sono Lynn o, addirittura, Marcus Armstrong, gestito proprio dalla All Road Management di Todt.

