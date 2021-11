Formula E | Mercedes, de Vries e il titolo mondiale: “Dobbiamo concentrarci sull’obiettivo”

Arriverà anche il titolo in Formula E per Mercedes? Nyck de Vries occupa la prima posizione nella classifica generale di campionato, con il solo doppio appuntamento di Berlino da disputare questo weekend. L’olandese e il compagno di squadra Stoffel Vandoorne cercheranno di farsi largo verso la vittoria.

Occhi puntati sul titolo

Ian James, Team Principal del Mercedes-EQ Formula E Team, ha detto: «Manca solo un weekend di gare e la lotta per il campionato è ancora in pieno svolgimento. Questa stagione è già stata una battaglia estremamente serrata sia nel campionato dei team che in quello piloti, e siamo riusciti a portarla nell’ultimo gara della stagione. Durante lo scorso weekend di gara, a Londra, abbiamo mostrato di cosa siamo capaci come team. Siamo tornati alla nostra vera forma, ottenendo i risultati di cui avevamo bisogno per tornare in cima. Porteremo questo slancio nel fine settimana di Berlino, basandoci sulla preziosa esperienza che abbiamo raccolto durante l’evento dell’anno scorso. In Formula E, invece, sai sempre di aspettarti nuove sfide, e Berlino non farà eccezione. Durante questa stagione abbiamo cercato di raggiungere il livello richiesto di eccellenza operativa. Berlino sarà un grande banco di prova per la squadra nel suo insieme e io, per esempio, non vedo l’ora di iniziare la corsa!».

Attenzione agli avversari

De Vries: «Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana. Abbiamo, ovviamente, avuto tante gare finora in questa stagione con molti momenti pieni di alti e bassi, che ti rimangono impressi nella mente. Ora siamo diretti verso il finale di stagione di Berlino, dove stiamo per scoprire chi sarà incoronato campione alla fine. Non vedo l’ora di vedere se alla fine riusciremo ad avere la meglio nel Mondiale. Sappiamo quanto sarà dura e quanto tutti siano vicini classifica, ma ci avviciniamo all’ultimo round ben preparati. Ora dobbiamo solo concentrarci sul compito da svolgere e fare tutto ciò che è in nostro potere. Speriamo di passare un buon fine settimana!».

