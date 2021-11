Formula E | ePrix di Berlino 2021: anteprima e orari del weekend

È tutto pronto per il gran finale di Berlino. La Formula E affronterà il finale di stagione questo weekend, con due gare e… due circuiti! Il tracciato di Tempelhof verrà corso in senso antiorario al sabato, invece in senso orario alla domenica. Nyck de Vries è in testa con Mercedes, ma tanti piloti sono ancora in lizza per il titolo: chi sarà il nuovo campione?

Formula E, Berlino 2021: programma ed orari

Venerdì 13 agosto

17.00 – Prove libere 1 (45 minuti)

Sabato 14 agosto

08.00 – Prove libere 2 (30 minuti)

10.00 – Qualifiche (G1 4’, G2 4’, G3 4’, G4 4’, Super Pole)

14.04 – Gara 1 (45’ + 1 giro)

Domenica 15 agosto

08.00 – Prove libere 3 (30 minuti)

09.30 – Prove libere 4 (30 minuti)

11.30 – Qualifiche (G1 4’, G2 4’, G3 4’, G4 4’, Super Pole)

15.34 – Gara (45’ + 1 giro)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). La gara sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset (e in streaming dal sito SportMediaset), mentre tutte le sessioni del weekend sono disponibili su Sky Italia.

Formula E, Berlino 2021: anteprima del weekend

Due gare, 60 punti ancora in palio: matematicamente parlando, 18 piloti su 24 possono ancora giocarsi una chance di vincere il campionato ma, restando con i piedi per terra, una decina di loro è realmente candidata al titolo. De Vries è primo con 95 punti, poi troviamo: Robin Frijns (89), Sam Bird (81), Jake Dennis (81), António Félix da Costa (80), Alex Lynn (78), Nick Cassidy (76), Mitch Evans (75), Edoardo Mortara (74), René Rast (72), Pascal Wehrlein (71) e Jean-Éric Vergne (68). Grosso modo saranno loro a vincere, ma difficile fare previsioni: chi avrà più vantaggio sono coloro che non sono inseriti nel primo gruppo di qualifica (quindi da Costa in poi), almeno come la tradizione della Formula E insegna e ha insegnato nel corso degli anni.

