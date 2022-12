Formula E | Dennis e Lotterer con Andretti (e Porsche) nel 2023

Anche Andretti, sempre in partnership con Avalanche, è pronta per la nuova stagione 2022-23 della Formula E. La squadra statunitense ha presentato la propria monoposto Gen3 con powertrain Porsche assieme ai propri piloti: il confermato Jake Dennis e il nuovo arrivato André Lotterer.

Addio Penske, nuova collaborazione con Porsche

«Siamo davvero entusiasti di vedere cosa porterà il prossimo anno ad Avalanche Andretti Formula E», ha dichiarato Michael Andretti, CEO e Presidente di Andretti Autosport. «Stiamo entrando nella nostra nona stagione e ogni anno per noi nel Campionato del Mondo diventa più forte. Siamo orgogliosi di mostrare nuovamente i colori Avalanche e felici di dare il benvenuto ad Andre nel team insieme a Jake mentre entriamo nell’era Gen3».

«Un nuovo look, una nuova line-up, una nuova vettura e una nuova partnership con i produttori, c’è molto di cui essere entusiasti mentre intraprendiamo la nostra nona stagione nel campionato mondiale ABB FIA di Formula E», aggiunge Roger Griffiths, Team Principal, Avalanche Andretti FE. «Non potremmo essere più entusiasti di ciò che il futuro potrebbe riservare alla squadra mentre diamo il via al nostro assalto alla stagione 9, a cominciare dai test pre-stagionali a Valencia».

Dennis e Lotterer per puntare in alto

«Non vedo l’ora che inizi la mia terza stagione con Avalanche Andretti Formula E», ha dichiarato Dennis. «La stagione 9 apporta molti cambiamenti e metterli al passo con questi cambiamenti il più rapidamente possibile ci permetterà di eccellere sul campo. Tutti iniziano in condizioni di parità e anche i nuovi circuiti in calendario saranno una sfida per tutti. Sono entusiasta di iniziare e lavorare con il mio nuovo compagno di squadra per portarci direttamente davanti al campo».

«Entrare a far parte di Avalanche Andretti Formula E è un inizio entusiasmante per una stagione già entusiasmante di Formula E con i nuovi cambiamenti e i nuovi circuiti», ha dichiarato Lotterer. «Non vedo l’ora di lavorare con il team e Jake per lottare per il podio e la vittoria in questa stagione, riportando questa squadra in testa. Mi sono già divertito a lavorare con il team in bassa stagione, quindi non vedo l’ora di iniziare!»

Copyright foto: Andretti