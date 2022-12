Formula E | Envision nel segno del “green” anche con la nuova Gen3 nel 2023

Il verde caratteristico di Envision Racing rimane l’elemento fondamentale nella nuova monoposto Gen3 del team per la stagione 2022-23 di Formula E. La Jaguar I-TYPE 6 della squadra britannica sarà guidata da Sébastien Buemi e da Nick Cassidy.

Envision e Jaguar ancora insieme nel 2023

Envision Racing si sta impegnando al massimo per fare della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili una realtà globale, essendo entrata nel primo sport mondiale a zero emissioni nette zero nel 2018.

Al centro della nuova macchina ecologica di Envision Racing c’è un nuovissimo propulsore realizzato grazie a una partnership pluriennale con il produttore britannico Jaguar Land Rover. Il team spera che questa collaborazione consenta di ottenere il massimo dalla nuova era Gen3 della Formula E, che inizierà con i test a Valencia questa settimana.

Le dichiarazioni dei vertici del team

«Siamo ufficialmente entrati nell’era Gen3, l’auto da corsa elettrica più avanzata mai costruita», ha dichiarato Sylvain Filippi, amministratore delegato e CTO di Envision Racing. «Questa vettura dimostra che alte prestazioni, efficienza e sostenibilità possono coesistere senza compromessi. Per Envision Racing, questo va oltre la concorrenza in pista. Questa innovazione e ingegnosità sono al centro della nostra missione: dimostrare le entusiasmanti capacità di un futuro elettrico e affrontare la crisi climatica a testa alta».

Franz Jung di Envision Group e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Envision Racing ha aggiunto: «Questo è un momento importante per il nostro team e per il futuro delle corse elettriche e della mobilità verde. Gen3 offre una nuova piattaforma per condividere e ispirare le generazioni ad affrontare i cambiamenti climatici e accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. Non vediamo l’ora di vedere cosa potrà fare questa vettura in pista nel 2023».

