Formula Regional by Alpine | Monza, Gara 2: pasticcio Prema, vince Hadjar

DA MONZA – È Isack Hadjar l’ultimo vincitore stagionale della Formula Regional European Championship by Alpine. Il francese approfitta dell’incidente tra Dino Beganovic e David Vidales, i due portacolori Prema, per trionfare in Gara 3 con R-ace GP.

Vidales colpisce Beganovic, vittoria ad Hadjar

L’ultima corsa del weekend è stata praticamente dominata da Prema, con Beganovic davanti a Vidales e a Paul Aron. Una bandiera rossa, intervenuta per l’incidente alla Seconda Variante di Patrik Pasma (ART Grand Prix) ha sospeso per una buona mezz’ora le ostilità e, alla ripresa, si è capito subito che sarebbero volate scintille. Infatti, Vidales ha tentato l’azzardo su Beganovic: i due sono arrivati lunghi alla Seconda Variante e, prendendo un dissuasore, Vidales è volato contro Beganovic. Entrambi sono finiti KO e, in quel momento, Hadjar ha preso la leadership e la Safety Car ha guidato il gruppo verso la bandiera a scacchi. Aron ha chiuso secondo, mentre Hadrien David (R-ace GP) al terzo posto. Kas Haverkort (MP Motorsport) ha raccolto un quarto posto, seguito da Gabriele Minì (ART Grand Prix) e da Franco Colapinto (MP).

Gli altri piloti in top-10



Zane Maloney (R-ace GP) ha terminato in settima posizione, mentre Michael Belov (G4 Racing) ha concluso ottavo dopo essere stato “ricollocato” in decima posizione prima del via. William Alatalo (Arden) e Gregoire Saucy (ART Grand Prix) chiudono la top-10.

Formula Regional European Championship by Alpine 2021 – Monza: risultato gara 2 (in arrivo)



Copyright foto: Formula Regional European Championship by Alpine