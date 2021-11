CIGT | Monza (2) 2021: anteprima e orari del weekend

Weekend decisivo per il Campionato Italiano Gran Turismo. Dopo l’assegnazione dei titoli Sprint al Mugello, la serie tricolore assegnerà a Monza quelli dell’Endurance, in totale ben sei tra cui l’assoluto, con cinque equipaggi racchiusi nel giro di cinque punti.

Campionato Italiano Gran Turismo, Monza 2021: programma ed orari

Venerdì 29 ottobre

10.00 – Prove libere 1 (45 minuti)

13.40 – Prove libere 2 (45 minuti)

Sabato 30 ottobre

08.30 – Prove libere 3 (45 minuti)

12.55 – Qualifiche (15’ / 15’ / 15’)

Domenica 31 ottobre

13.45 – Gara (180’ + 1 giro)

La gara sarà in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport e su ACISPORT TV (SKY 228).

Campionato Italiano Gran Turismo, Monza 2021: anteprima del weekend

GT3: Assente Giancarlo Fisichella per il concomitante impegno internazionale della 6 ore del Bahrain, saranno Stefano Gai e Daniel Zampieri (Ferrari 488 GT3 Evo) a contendere il titolo a Drudi-Ferrari-Agostini (Audi R8 LMS) e Amici-Di Folco-Middleton (Lamboghini Huracan). Dall’alto dei loro 40 punti i portacolori di Audi Sport Italia occupano la leadership della classifica generale e godono di una migliore situazione scarti nei confronti degli altri due equipaggi di Scuderia Baldini e Imperiale Racing che inseguono, rispettivamente, a tre e cinque lunghezze. Nella corsa al titolo la matematica non eclude ancora Carrie Schreiner, ma la portacolori tedesca di AF Corse al volante della Ferrari 488 GT3 Evo, impegnata a Monza assieme a Sean Hudspeth e Davide Rigon, è staccata di 14 punti dalla vetta e residue sono le sue speranze di vittoria finale.

Ancora da assegnare anche gli altri titoli italiani a cominciare dalla GT3 PRO-AM, dominato dalle Ferrari 488 GT3 Evo, con lo statunitense Steve Earle (Kessel Racing) che, in equipaggio con Niccolò Schirò e David Perel, dovrà gestire i sette punti di vantaggio su Simon Mann al via con Tony Vilander (AF Corse) e i nove su Di Amato-Vezzoni (RS Racing). Con qualche residua speranza di vittoria finale anche nella GT3 PRO-AM, Carrie Schreiner ce la metterà tutta per fregiarsi dell’alloro tricolore di categoria, ma la pilota tedesca dell’AF Corse dovrà assolutamente vincere mentre i suoi avversari dovrebbero tutti ritirarsi.

Titolo GT3 AM, invece, già assegnato a Magnoni-Zanotti (Honda NSX GT3) ancora prima di accendere i motori. In classifica generale, infatti, i portacolori della Nova Race, affiancati a Monza da Jacopo Guidetti, sono ormai irragiungibili da tutti gli avversari in corsa per il titolo.

L’elenco iscritti dell’ultimo round stagionale vede, inoltre, la seconda Audi R8 LMS di Salaquarda-Postiglione-Mancinelli, la BMW M6 GT3 di Comandini-Zug-Spengler, la Lamborghini Huracan di Bottiroli-August-Jirik (Imperiale Racing) e le due Ferrari 488 GT3 Evo di Greco-Hofer (Easy Race) e Cuhadaroglu-Fumanelli (Kessel Racing).

GT CUP/GT4: È già assegnato il titolo italiano Endurance della classe GT Cup, ancora prima di accendere i motori della 4^ ed ultima prova del Campionato Italiano Gran Turismo 2021 in programma in questo fine settimana. In seguito all’assenza di Lorenzo Becagli (Ferrari 458 Challenge-SR&R) al gran finale sul veloce tracciato brianzolo, i compagni di squadra Luca Demarchi, Nicholas Risitano ed Edoardo Barbolini (Ferrari 488 Challenge Evo) si sono laureati automaticamente campioni e, pertanto, faranno passerella con lo scudetto tricolore già cucito sulle rispettive tute nell’ultima gara stagionale. Sulla Ferrari 458 Challenge lasciata libera da Becagli saliranno Jacopo Baratto, “Aramis” e Alessio Bacci.

Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2021 – Monza: entry list

Copyright foto: ACI Sport