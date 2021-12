F2 | Vips non sbaglia in Gara 2 a Baku: prima vittoria per l’estone di Hitech GP

Anche per Jüri Vips arriva la prima vittoria in Formula 2. Il pilota estone di Hitech GP conquista la seconda Sprint Race di Baku imponendosi davanti a David Beckmann e a Jehan Daruvala, in una gara caratterizzata da diversi incidenti e con 16 vetture sul traguardo.

Il resoconto di Gara 2

Vips è scattato dal terzo posto sulla griglia di partenza grazie all’ottavo raggiunto nella gara di questa mattina. A prendere subito le redini della corsa è stato, però, Beckmann di Charouz Racing System, passato davanti al poleman della griglia invertita Bent Viscaal (Trident). Il primo giro è stato fatale per Guanyu Zhou di UNI-Virtuosi, entrato in contatto con Dan Ticktum: il capoclassifica è stato costretto al primo ritiro della stagione, mentre il britannico di Carlin ha continuato da dietro. Terminata la prima Safety Car, Vips ha passato Viscaal per il secondo posto ma, al sesto giro, Richard Verschoor è finito a muro per una tamponata di Roy Nissany. Dopo la seconda SC, a muro sono andati Christian Lundgaard (ART Grand Prix) e Marcus Armstrong (DAMS) che hanno chiamato, stavolta, la Virtual Safety Car. A bandiere verdi, Vips sorpassa Beckmann per la leadership e non la molla più fino alla bandiera a scacchi. Sul podio salgono quindi Beckmann e Daruvala, poi troviamo Viscaal, il vincitore di Gara 1 Robert Shwartzman con Prema, Ticktum, Liam Lawson con Hitech GP, Oscar Piastri con Prema, Théo Pourchaire con ART Grand Prix e Felipe Drugovich con UNI-Virtuosi.

La situazione in campionato

Sei in tutto i ritirati: oltre ai già citati Zhou, Verschoor, Lundgaard e Armstrong, alla lista si aggiungono anche Lirim Zendeli (MP Motorsport) e Ralph Boschung (Campos). Con la Feature Race ancora da disputare, Zhou mantiene salda comunque la vetta a 78 punti, inseguito da Piastri e da Pourchaire a 55 punti e da Ticktum a 54.

Pos Driver Team Time 1 Juri Vips Hitech GP 46m05.704s 2 David Beckmann Charouz Racing System +3.260s 3 Jehan Daruvala Carlin +3.883s 4 Bent Viscaal Trident +4.644s 5 Robert Shwartzman Prema +5.002s 6 Dan Ticktum Carlin +6.213s 7 Liam Lawson Hitech GP +6.751s 8 Oscar Piastri Prema +9.138s 9 Theo Pourchaire ART Grand Prix +13.315s 10 Felipe Drugovich Virtuosi +15.473s 11 Matteo Nannini Campos Racing +17.975s 12 Jack Aitken HWA Racelab +22.828s 13 Marino Sato Trident +25.675s 14 Guilherme Samaia Charouz Racing System +49.981s 15 Alessio Deledda HWA Racelab +52.037s 16 Roy Nissany DAMS +1m31.818s Ret Marcus Armstrong DAMS Ret Christian Lundgaard ART Grand Prix Ret Richard Verschoor MP Motorsport Ret Ralph Boschung Campos Racing Ret Guanyu Zhou Virtuosi Ret Lirim Zendeli MP Motorsport Fastest lap: Piastri, 1m56.020s



Championship standings

1 Zhou 78 2 Pourchaire 55 3 Piastri 55 4 Ticktum 54 5 Shwartzman 51 6 Daruvala 47 7 Lawson 42 8 Vips 38 9 Drugovich 29 10 Boschung 26

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited