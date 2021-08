Esapekka Lappi torna alle gare rally in Finlandia

Che fine ha fatto Esapekka Lappi? Se non fosse che ogni tanto viene tirato in ballo nel mercato piloti per il 2022 (si vocifera di fantomatici approcci da parte di Toyota Gazoo Racing, e sarebbe un ritorno a casa, o di M-Sport, ultima sua squadra nel WRC), del pilota finnico rischiamo a momenti di perdere le tracce.

I successi nel WRC2 2021 di Lappi

L’ultima sua partecipazione in gara risale al Rally di Portogallo, in competizione nel WRC2 dove ha dirottato il suo impegno dopo la conclusione del suo rapporto di lavoro con M-Sport alla fine del 2020: sostenuto dall’italiana Movisport e a bordo della Volkswagen Polo GTI R5, Lappi ha vinto nella categoria gli unici due appuntamenti disputati in questa stagione, l’Arctic Rally in casa e, appunto, il Portogallo disputato a maggio. Poi, più nulla.

Lappi e Ferm in gara in Finlandia con la Toyota Yaris N5

Oggi giunge però notizia del suo ritorno in gara, ma non nel Mondiale, bensì nel campionato rally per Auto Storiche in Finlandia, in occasione della tappa del Top Building Ralli in programma nella zona di Lahti dal 13 al 14 agosto. Per l’occasione però il pilota e il suo fidato navigatore Janne Ferm non correranno con la Polo R5, bensì su una Toyota Yaris N5 iscritta nella classe SM2, preparata ed omologata da RMC Motorsport e quindi presa a nolo da RTE-Motorsport, società di cui è diventato di recente co-proprietario.

Resta l’incertezza sul ritorno nel Mondiale Rally

Per il resto, non si sa se e quando Lappi tornerà nel WRC2, dove attualmente è quarto in classifica a 39 punti di distanza dalla vetta occupata da Andreas Mikkelsen. Subito dopo la vittoria in Portogallo aveva ammesso riguardo la prosecuzione della sua stagione: «In questo periodo strano, non è così facile ottenere sponsor e al giorno d’oggi è ancora più difficile. Proverò, ma non c’è alcuna garanzia che continueremo». Al tempo stesso, si era detto certo di rappresentare una valida alternativa per i team ufficiali qualora avessero bisogno di un pilota per le loro vetture Rally1 (ex World Rally Car) in gara dal 2022.