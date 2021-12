ERC | Rally Serras de Fafe e Felgueiras, Mikkelsen vince ed inizia ad ipotecare il titolo europeo

A due appuntamenti dal termine del FIA ERC 2021 (ma chissà se l’ultimo round nelle Canarie, vista l’attuale emergenza vulcanica, potrà disputarsi in maniera regolare a novembre) Andreas Mikkelsen ha lanciato una pesante ipoteca sul campionato europeo, vincendo al Rally Serras de Fafe e Felgueiras e fortificando la propria leadership in classifica.

Seconda vittoria di fila nell’ERC per Mikkelsen

Reduce dal successo nel precedente Rally delle Azzorre, il norvegese ha concesso il bis sugli sterrati della terraferma portoghese, confermando l’ottima intesa con il nuovo navigatore Elliott Edmondson (insieme hanno conquistato di recente anche l’Acropolis Rally nel WRC2) e portando la propria Skoda Fabia Rally2 Evo in vetta ad una gara che debuttava nell’ERC e che ha riservato colpi di scena e tanti imprevisti causati dal clima, tra pioggia, nebbia e un grip molto complicato. «È un ottimo risultato per il campionato, siamo messi molto bene. Sono contentissimo del weekend, le condizioni erano molto difficili, specialmente sabato. Elliott ha fatto un grande lavoro e anche il team, la vettura è stata affidabile per tutto il rally e mi sono goduto l’esperienza. Siamo riusciti a stare lontano dai guai spingendo dove volevamo, è proprio una bella vittoria», ha commentato Mikkelsen, che svetta in classifica con 171 punti, 67 in più rispetto al diretto inseguitore Miko Marczyk, solo nono al Fafe.

La sfortuna di Lukyanuk

Il norvegese ha avuto come avversario principale prima Dani Sordo, in lotta per la vittoria nella prima giornata ma poi costretto al ritiro nella PS8 per un problema allo sterzo della sua Hyundai i20 R5 gommata MRF (chiuderà dodicesimo, portandosi però a casa i migliori tempi nelle ultime tre PS), e poi Alexey Lukyanuk, a cui ha strappato negli ultimi appuntamenti la leadership dell’ERC. Il russo aveva chiuso la prima tappa alle spalle di Mikkelsen, proseguendo l’inseguimento anche domenica ed arrivando a soli sette decimi di ritardo dal primo posto nella PS10; ma in seguito, il pilota sulla Citroen C3 Rally2 ha lamentato problemi alla trasmissione anteriore destra, che hanno causato una costante emorragia di secondi poi divenuti minuti di distacco da Mikkelsen (per la precisione, due minuti e un secondo). Lukyanuk chiude quindi sulla piazza d’onore, ma è sempre più lontano dalla vetta della classifica di campionato, dalla quale dista ora ben 76 punti.

I piazzamenti del Rally Serras de Fafe e Felgueiras

Terzo posto al Rally Serras de Fafe e Felgueiras per il pilota locale nonché pluricampione nazionale Armindo Araújo su Skoda Fabia Rally2 Evo, che grazie a questo risultato si porta a casa la sesta corona nel Campionato Portoghese Rally. Dietro di lui il connazionale Bruno Magalhães, al debutto sulla nuova i20 N Rally2, mentre al quinto sale Nil Solans, che batte l’altra Skoda Evo di Norbert Herczig, sesto. Settimo Erik Cais, che paga una foratura alla propria Ford Fiesta Rally2 proprio nell’ultima prova speciale, impedendogli di lottare per il sesto posto. Ottavo Yoann Bonato su Citroen C3 Rally2, nono come abbiamo detto Marczyk ed infine decimo Benito Guerra su Fabia Rally2 Evo.

Nell’ERC2 vittoria per Javier Pardo su Suzuki Swift R4lly S, mentre nell’ERC3 la spunta Pep Bassas su Peugeot 208 Rally4 davanti a Jean-Baptiste Franceschi, in corsa con la Renault Clio Rally4.

