BMW M2 CS Racing Cup Italy | Zanasi e Marcucci vincono le gare del Mugello

Altre due gare archiviate per la BMW M2 CS Racing Cup Italy. Il nuovo monomarca di BMW Italia ha visto trionfare nel terzo round del Mugello i piloti Marco Zanasi (primo successo stagionale) e Lorenzo Marcucci (il secondo del 2021).

Il resoconto di Gara 1

In gara 1, dopo aver conquistato la pole position, Marco Zanasi scatta bene allo spegnimento dei semafori e si invola, sin dai primi metri, verso la vittoria con Gigi Ferrara (V Action by Nanni Nember) e Gustavo Sandrucci (Progetto E20 by L’Automobile) che inseguono, ma non riescono ad impensierire seriamente il pilota di Pinetti Motorsport by Autoclub Turbosport che mantiene il comando sino alla bandiera a scacchi conquistando la sua prima vittoria stagionale. Ai piedi del podio Alessandro Brigatti (A-Sport & Progetto E20 by Cacioli Group) e Filippo Maria Zanin (Pro Motorsport by BMW Milano) che conquista punti importanti per restare agganciato a Gustavo Sandrucci nella classifica assoluta.

Il resoconto di Gara 2

In gara 2 è ancora Zanasi a prendere la testa della corsa mentre nelle prime fasi di gara un testacoda con la conseguente uscita in sabbia di Andrea Gagliardini fa perdere posizioni alla vettura di A-Sport & Progetto E20 by Cacioli Group. Un altro testacoda, da parte di Kevin Giacon (Tecnodom Sport by Ceccato Motors), tiene tutti con il fiato sospeso, ma i piloti della serie tricolore BMW sono bravi a schivare il veneto in piena velocità. A metà gara il leader Zanasi accusa problemi sulla sua vettura e viene sfilato da Lorenzo Marcucci (Guidare Pilotare by Autovanti) che prende il comando della seconda gara davanti a Gustavo Sandrucci, ancora una volta sul podio e Filippo Maria Zanin. Luca Lorenzini e Fabio Francia completano la top 5 di gara 2 al Mugello, mantenendo la prima e la seconda posizione nella classifica generale.

