Mini Challenge Italia | Bagnasco imprendibile al Mugello con due vittorie

Ugo Federico Bagnasco impossibile da contenere al Mugello. Nel terzo appuntamento della stagione 2021 del Mini Challenge Italia, il pilota sanmarinese di M. Car by AC Racing Technology ottiene le vittorie di Gara e di Gara 2, oltre ad allungare in cima al campionato.

Il resoconto di Gara 1

La prima gara del MINI Challenge sul circuito del Mugello è un monologo di Ugo Bagnasco che scatta dalla pole e riesce ad allungare sin dalle prime fasi di gara. Alle sue spalle Luca Attianese (L’Automobile by Progetto E20 Motorsport) riesce ad avere la meglio su Roberto Gentili (Ceccato Motors by C.Z. Bassano R.T.) in partenza, mentre Alberto Cioffi (AC Racing Technology), nel corso delle prime fasi di gara accusa dei problemi sulla sua MINI John Cooper Works Challenge Pro lasciando strada libera a Niccolò Mercatali (MINI Roma by CAAL Racing) che si ritrova strada libera davanti e conquista una buona quarta posizione. Quinto è Andrea Palazzo (Tullo Pezzo by Squadra Corse Angelo Caffi) bravo a recuperare due posizioni e a portare a casa punti importanti.

Il resoconto di Gara 2

In gara due scatta dalla pole position Ermes Della Pia (Ambrosi by DP Reparto Corse) che però non riesce a mantenere la testa della corsa, ma già dallo start Ugo Bagnasco inizia a guadagnare terreno. Il sammarinese approfitta anche dell’uscita di scena di Attianese che entra in contatto con Gentili prima che lo stesso, nel secondo giro di gara, compia un sorpasso in regime di bandiere gialle, così come Mercatali. Entrambi verranno penalizzati e, ad approfittarne sono Stefano Bianconi (Auto Ikaro by Pro Motorsport) e William Mezzetti (Sarma by Progetto E20 Motorsport) che salgono sul podio del Mugello dietro ad uno scatenato Bagnasco autore di una splendida rimonta.

Copyright foto: Mini