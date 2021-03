Ford Fiesta Rally3, arriva l’omologazione FIA. Debutto al Rallye Sanremo con Kristensson

La prima vettura Rally3 al mondo ha ricevuto l’omologazione FIA: una bella soddisfazione per M-Sport ed il suo distaccamento in Polonia, che ha realizzato la Ford Fiesta inserita nella nuova classe della piramide messa a punto dalla Federazione per dare ulteriore slancio alle vetture rally, e alle competizioni ad esse legate.

Il cammino della nuova Ford Fiesta Rally3

La scorsa estate era iniziata a circolare la voce secondo la quale la realtà britannica con base a Dovenby Hall intendesse proporre un’auto Rally3, e grazie al lavoro di M-Sport Poland e ai test nell’ultima parte del 2020 ora la Fiesta Rally3 è diventata realtà da competizione, dopo aver mosso i primi passi in gara in Finlandia non molto tempo fa. Adesso quindi è arrivata l’omologazione FIA, con la vettura pronta per le competizioni ufficiali: ricordiamo che la stessa Federazione ha impresso un cambiamento al format dei campionati di supporto del WRC e nell’ERC per far spazio alla nuova classe Rally3, cosa che entrerà a regime dal prossimo anno.

“Un passo importante per M-Sport Poland e per i rally”

«Questo è un passo importante per M-Sport Poland e anche per i rally», ha commentato Malcom Wilson, amministratore delegato di M-Sport, come riporta RallyeSport. «La primissima vettura Rally3 è stata ora omologata e porta il nome di M-Sport. Fin dalle prime bozze dei regolamenti eravamo determinati a sostenere questa categoria, in quanto essa offrirà molte opportunità per i giovani piloti e per tutti coloro che sono impegnati nei campionati nazionali. Auto durevoli e redditizie sono più che mai necessarie per garantire una progressione fluida per i piloti e anche per coloro che desiderano guidare su vetture a quattro ruote motrici con costi di gestione inferiori».

M-Sport fa quindi la storia del rally ottenendo il via libera ufficiale di un’auto la cui classe è stata concepita dalla FIA come sorta di via di mezzo tra le vecchie R2, oggi Rally4, e le Quattro Ruote Motrici: prestazioni unite a costi contenuti, per sintetizzare brutalmente. Inoltre il team semiufficiale di Ford è il primo a coprire tutti i gradini della nuova piramide FIA, dalle Rally5 (le vecchie R1) alle Rally1 – attualmente in fase di test – che soppianteranno le World Rally Car dal prossimo anno.

Il debutto a Sanremo

«Senza dubbio, vedremo più costruttori che si uniranno in questo nuovo frangente che attendo con impazienza di veder realizzato», ha proseguito Wilson: sia Hyundai che Toyota sembrano infatti molto interessate a sviluppare vetture Rally3 per il futuro. «Fondamentalmente è la competizione che ci guida e vogliamo vedere una lotta avvincente nelle prove speciali all’interno della categoria Rally3. È con questo spirito competitivo che la nostra Ford Fiesta Rally3 è pronta per l’uso oggi, per continuare la nostra esperienza e imparare ancora di più per supportare i nostri clienti e piloti». Il debutto definitivo avverrà al Rallye Sanremo, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco previsto per il 10-11 aprile, con eccezionalmente a bordo il neoacquisto di M-Sport per il WRC2 Tom Kristensson, affiancato da David Arhusiander.

Crediti Immagine di Copertina: M-Sport Poland