Dopo aver recentemente annunciato un programma per l’Intercontinental GT Challenge, Orange1 FFF Racing Team ha svelato i piani anche per il GT World Challenge Europe. La Lamborghini Huracán GT3 Evo #63 disputerà l’Endurance Cup con Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Mirko Bortolotti.

Orange1 FFF Racing Team a caccia del titolo dell’Endurance Cup

Il team cinese campione della trionfale annata 2019 è lieto di confermare la sua partecipazione all’Endurance Cup del GT World Challenge Europe. Le aspettative sono alte facendo affidamento anche sulla grande competitività mostrata nella seconda parte della stagione 2020. Il dominio della corsa per gran parte della 24 Ore di Spa e il podio conquistato alla 1000km del Paul Ricard sono le basi su cui si è costruita la campagna continentale 2021, dopo aver già conquistato il titolo nel 2019 grazie a 3 podi e al successo finale nella 3 Ore di Barcellona. Al volante della Lamborghini Huracán GT3 Evo viene confermata una formazione di prim’ordine, con tre Lamborghini Factory Driver, che vedrà alla guida della vettura numero #63 Caldarelli, Mapelli e Bortolotti. La caccia al titolo 2021 partirà da Monza a metà aprile, per poi snodarsi attraverso il Vecchio Continente. Dopo la 1000km del Paul Ricard a fine maggio, sarà poi la volta della 24 Ore di Spa a fine luglio, per proseguire infine con la 6 Ore del Nürburgring a settembre e la 3 Ore di Barcellona che chiuderà i giochi ad ottobre.

Le parole dei protagonisti

Fu Songyang, Team Owner Orange1 FFF Racing Team: «Sono molto felice di poter prendere nuovamente parte ad un campionato prestigioso come il GT World Challenge Europe. Competere su piste affascinanti ed iconiche come Monza, Spa e Nürburgring, è per noi motivo di grande orgoglio e siamo certi sarà anche fonte di grandi soddisfazioni. Crediamo nel grande potenziale della squadra e della vettura, abbiamo una line-up di piloti tra le migliori del campionato e possiamo contare su delle partnership importanti come quelle con Orange1 e Lamborghini Squadra Corse. Ci auspichiamo quindi che il nostro team parta tra i favoriti per la conquista del titolo».

Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport: «Dopo i risultati straordinari del 2019 e la conquista della Tripla Corona, Squadra Corse conferma il proprio supporto al team Orange 1 FFF Racing, che schiera nella Endurance Cup una line-up composta da tre Lamborghini Factory Driver di comprovato talento. Il GT World Challenge Europe è uno dei campionati più competitivi e prestigiosi al mondo: sono sicuro che Orange 1 FFF Racing saprà nuovamente farsi onore e dare ulteriore lustro al nostro Brand».

Armando Donazzan, Presidente Orange1 Holding: «Orange1 è orgogliosa di essere al fianco di FFF Racing Team e Lamborghini Squadra Corse in un contesto così importante e di grande competizione. Portare il nostro brand in luoghi storici per il motorsport ci regala grande soddisfazione, ma sono sicuro che anche i risultati in pista ci forniranno parecchi motivi per gioire lungo l’arco di questo campionato. Il programma per il 2021 è molto ambizioso, ma ho la convinzione che il team abbia a disposizione gli uomini migliori per puntare al successo, sia fuori che dentro l’abitacolo».

