IGTC | Orange1 FFF Racing Team conferma una Lamborghini per il 2021

Si rinnova il programma dell’Intercontinental GT Challenge per l’Orange1 FFF Racing Team by ACM. Il team cinese porterà in pista una Lamborghini Huracán GT3 Evo per tutti e quattro gli appuntamenti della stagione 2021, con Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Mirko Bortolotti come piloti ufficiali.

Orange1 FFF Racing Team by ACM ritorna nell’Intercontinental GT Challenge

La stagione 2021 vedrà un importante ritorno per Orange1 FFF Racing Team by ACM. La compagine cinese sarà infatti nuovamente impegnata nell’Intercontinental GT Challenge per difendere i colori di Lamborghini Squadra Corse. La serie organizzata da SRO su di un palcoscenico globale è l’unico evento riservato alle vetture GT3 che assegna un titolo ai costruttori. Già nel 2020 il team campione del GT World Challenge 2019 si era iscritta alla serie, portando di fatto il costruttore di Sant’Agata Bolognese al debutto, ma le restrizioni dettate dalla pandemia del COVID-19 hanno portato allo stop forzato del programma dopo la 24 Ore di Spa e la 12 Ore di Bathurst.

Primo appuntamento a luglio con la 24 Ore di Spa

L’obiettivo dichiarato è quindi quello di tornare in azione a partire proprio dalla maratona belga in programma a fine luglio, per una seconda parte di anno serrata che vedrà il ritorno in Giappone, territorio amico da sempre di FFF Racing, per poi sbarcare ad Indianapolis in ottobre e la chiusura di dicembre a Kyalami. Di grande valore anche la line-up, sempre composta da tre Lamborghini Factory Driver, che alla consolidata coppia composta da Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, campioni della stagione 2019 in Europa, vedono il ritorno di Mirko Bortolotti. Il trentino, oltre che aver vinto il titolo Endurance proprio in coppia con Caldarelli nel 2017, segna il suo rientro in seno a FFF Racing dopo avervi debuttato a Macao nel 2016 ed avervi fatto ritorno la stagione successiva.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Fu Songyang, Orange1 FFF Racing Team by ACM Team Owner «Dopo dei mesi invernali complicati per tutti, sono felice di poter dare delle belle notizie. Per noi è un onore ed un privilegio poter tornare a difendere Lamborghini Squadra Corse nell’Intercontinental GT Challenge che rappresenta senza dubbio una storia interrotta dallo scorso anno. La partnership con ORANGE1 ed Armando è molto importante per noi soprattutto perché ci conferma la fiducia di quello che è un marchio di grande valore a livello internazionale e la piattaforma dell’IGTC rappresenta il modo migliore per metterci nuovamente alla prova. Credo che abbiamo la miglior line-up di piloti possibile, per velocità, affidabilità e soprattutto palmares, condizione che indubbiamente ci pone tra i favoriti».

Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport: «La partecipazione all‘ Intercontinental GT Challenge 2021 è non solo una nuova sfida ma anche uno stimolo per tutta la famiglia Lamborghini Squadra Corse che ci motiva a raggiungere sempre nuovi traguardi. Per un programma globale di questa portata possiamo contare su un team di alto profilo come ORANGE1 FFF Racing Team by ACM e su tre piloti ufficiali Lamborghini, tutti italiani e di grande talento, che con Squadra Corse hanno fatto la storia delle competizioni GT degli ultimi anni».

Armando Donazzan, Presidente Orange1 Holding: «Il 2021 segna in qualche modo la partenza di una nuova era nel mondo del motorsport. Le difficoltà dello scorso anno ci hanno resi più forti e più uniti, un valore che abbiamo riscontrato non solo come azienda ma anche nel nostro dipartimento Racing. Questo è il secondo programma che annunciamo in poche settimane, ma non ci fermiamo a questo, abbiamo tante sorprese in serbo ma sono certo che ci toglieremo delle soddisfazioni importanti. Continuiamo questo processo di crescita insieme a FFF Racing e Lamborghini Squadra Corse, con una formazione di piloti che reputo pressoché imbattibile».

