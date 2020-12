Formula E | Prestazioni “nascoste” da Mercedes ai test collettivi di Valencia

Non sono arrivati dei tempi eccezionali per Mercedes-Benz EQ Formula E Team nei tre giorni di test collettivi di Valencia della Formula E, ma la squadra tedesca si ritiene soddisfatta in vista della nuova stagione. Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries sono pronti per il primo appuntamento in Cile, previsto a gennaio.

James: “Abbiamo rispettato il programma”

Questi sono i numeri raccolti da Mercedes nel corso dei tre giorni trascorsi in Spagna: 509 giri completati, 1.597 km percorsi e 18° e 21° posto nella classifica finale dei tempi. Non certo un risultato confortante per quanto riguarda la velocità, ma i riferimenti sono sempre da prendere con le pinze e c’è da sottolineare che tutti i piloti sono racchiusi in soli sei decimi. «Questi tre giorni di test a Valencia ci hanno dato una grande opportunità per essere ben preparati il 16 gennaio a Santiago del Cile. Abbiamo seguito un programma che avevamo elaborato prima delle prove: volevamo assicurarci l’affidabilità per non soffrire problemi iniziali, verificando anche a che punto siamo in termini di performance. È difficile avere un’idea di dove siamo rispetto ai rivali perché tutti hanno seguito un loro programma e non possiamo fare un confronto. Nel complesso, penso che possiamo ritenerci molto soddisfatti» ha detto Ian James, Team Principal di Mercedes.

Vandoorne e de Vries soddisfatti e fiduciosi

«Siamo stati in grado di completare l’intero programma senza problemi e questo è positivo rispetto a quanto accaduto lo scorso anno. Ora stiamo lavorando sui dettagli» ha aggiunto Stoffel Vandoorne. «Sono soddisfatto, ovviamente è difficile sapere esattamente a che punto siamo ma non è una priorità. So che può sembrare un cliché, ma siamo riusciti a completare il nostro programma e a raccogliere tutte le informazioni che ci servivano» ha concluso Nyck de Vries.

