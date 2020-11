Formula E | Nuova livrea ma stessa monoposto per DS Techeetah nel 2020-21

Continuerà con la stessa monoposto vista in azione tutto lo scorso anno l’avventura di DS Techeetah nella Formula E 2020-21. La squadra campione in carica ha svelato oggi la nuova livrea ma continuerà a utilizzare il vecchio propulsore, in attesa di introdurne uno nuovo ad aprile.

Vecchia monoposto per DS Techeetah nella Stagione 7 della Formula E

DS Techeetah è sicura di sé anche per questa Stagione 7 del campionato elettrico, tanto da utilizzare la vecchia auto anche nelle prime gare di Santiago del Cile e di Diriyah. Una scelta importante soprattutto rispetto ai diretti rivali (come, ad esempio, Mercedes) che forgeranno importanti novità, ma la cosa non spaventa Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance, che ha spiegato: «Riguardo a questa opportunità abbiamo deciso di sviluppare due vetture. Nei primi due eventi useremo l’omologazione della sesta stagione ma con un software nuovo di zecca; questo è molto importante in Formula E, è la chiave per le performance. Dopodiché, per Roma introdurremo la nuova omologazione: è un nuovissimo propulsore con una tecnologia ambiziosa. È molto eccitante la cosa perché entrambi i piloti hanno già provato la nuova macchina e sembra essere molto veloce».

Da Costa e Vergne continuano l’impegno

Confermatissima la line-up, una delle più forti del campionato: Antonio Felix da Costa è il campione in carica, affiancato dall’altro titolato Jean-Eric Vergne. «Ci sono ovviamente degli alti e bassi [nel continuare con la vecchia auto, ndr]. Sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare in gara, ma la nuova monoposto è dietro l’angolo e sono sicuro che saremo comunque competitivi» ha spiegato in breve il pilota portoghese.

