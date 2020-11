Formula E | Porsche si prepara alla nuova stagione, test a Valencia in programma questo weekend

È iniziato il conto alla rovescia della nuova stagione di Formula E per Porsche. A partire da questo sabato 28 novembre fino a martedì 1° dicembre andranno in scena i test invernali per la Stagione 7 a Valencia, a cui il TAG Heuer Porsche Formula E Team parteciperà attivamente con André Lotterer e Pascal Wehrlein.

Porsche raccoglie quanto di guadagnato nella stagione di debutto

Cinque giornate impegnative quelle che attendono Porsche in Spagna a partire da questo weekend: la Porsche 99X Electric, che disputerà la sua seconda stagione dopo il buon debutto dello scorso anno, è stata continuamente sottoposta a diversi sviluppi durante questo periodo di pausa, con gli ingegneri della Casa tedesca che hanno addirittura lavorato su un nuovo propulsore. Tutti i team sono già diretti verso il Circuito Ricardo Tormo, pronti a preparare tutti i dettagli per quella che si tratta una tappa fondamentale prima del via ufficiale a Santiago del Cile il 16-17 gennaio 2021. «I nostri preparativi sono iniziati non appena è stata sventolata la bandiera a scacchi nell’ultima gara di Berlino» ha detto Amiel Lindesay, Head of Operations Formula E in Porsche. «Abbiamo esaminato ogni singolo aspetto della nostra macchina e il team ha lavorato in ogni dettaglio, ottimizzandoli per la nuova stagione. Valencia è un test di valutazione importante: come debuttanti abbiamo imparato molto e sono fiducioso nell’aver fatto enormi progressi».

Lotterer e Wehrlein: la nuova coppia Porsche per la Stagione 7

Al via una line-up semi-rinnovata per Porsche, con Lotterer confermatissimo al fianco della novità Wehrlein. «Abbiamo alle spalle una prima stagione molto interessante, dove abbiamo fatto ottimi progressi in gara. La pista di Valencia non è particolarmente rilevante per la Formula E, anche con il nuovo layout senza chicane aggiuntiva» ha dichiarato Lotterer. «Sono stato a Weissach [sede del team, ndr] diverse volte ad agosto per preparare la stagione al simulatore e per costruire un buon rapporto con gli ingegneri. Non vedo l’ora d’iniziare» ha aggiunto Wehrlein.

Copyright foto: Porsche