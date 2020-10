IMSA | Charlotte 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo l’appuntamento di Mid-Ohio corso due settimane fa, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship riserva un round in esclusiva alle sole GTLM e GTD sul Roval di Charlotte. Ritorna Porsche a sfidare Corvette e BMW, in una gara che vede solo 18 auto al via.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Charlotte 2020: programma ed orari

Sabato 10 ottobre

01.30 – Test privati (60 minuti)

15.45 – Prove libere (75 minuti)

20.00 – Qualifiche (15’/15’)

Domenica 11 ottobre

02.05 – Gara (100 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gara in diretta su IMSA.tv.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Charlotte 2020: anteprima del weekend

Poche sono le vetture al via per un appuntamento che, tutto sommato, sarà comunque importante e interessante da seguire. Porsche torna in pista dopo aver saltato Mid-Ohio a causa dei casi positivi al COVID-19 saltati fuori dopo la 24 Ore di Le Mans, costringendo i piloti a una quarantena forzata. Le auto tedesche dovranno comunque affrontare una Corvette in grande forma con Antonio García e Jordan Taylor, al momento in testa alla classifica con quattro vittorie e 226 punti in totale. BMW ha tentato di mantenere la scia, con Connor De Phillippi e Bruno Spengler a quota 204 e in terza posizione, alle spalle anche dell’altra coppia Corvette formata da Oliver Gavin e Tommy Milner che si trova con 209 punti in saccoccia. Nonostante l’assenza a Sebring, Mario Farnbacher e Matt McCurry guidano la classe GTD con l’Acura NSX GT3 del Meyer Shank Racing: 178 punti e una sola vittoria sulla loro tabella di marcia, al contrario di Aaron Telitz e Jack Hawksworth che hanno tre trionfi con la Lexus RC F GT3 di AIM Vasser Sullivan.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 – Motul 100% Synthetic Grand Prix: entry list

Copyright foto: Charlotte Motor Speedway