ELMS | Isaakyan firma per Inter Europol Competition e correrà la 24 Ore di Le Mans

Matevos Isaakyan ritorna nell’European Le Mans Series dopo l’avventura con SMP Racing e un anno a mezzo servizio. Il russo correrà con una Ligier JS P217 motorizzata Gibson della Inter Europol Competition e prenderà il via anche alla 24 Ore di Le Mans.

Isaakyan si unisce a Inter Europol Competition

Isaakyan è uno dei piloti del vivaio di SMP Racing ma da quest’anno la squadra russa non ha preso il via al FIA World Endurance Championship, al quale aveva partecipato lo scorso anno con una BR Engineering BR1. Tra l’altro, Isaakyan aveva preso parte solamente a quattro gare, venendo alternato con Sergey Sirotkin. Il 22enne ha preso il via a due weekend della Formula 2 con Sauber Junior Team by Charouz lo scorso anno, in sostituzione dell’infornato Juan Manuel Correa, ma ora è tempo di ritornare nell’ELMS dopo alcune presente proprio con SMP Racing tra il 2017 e il 2018: la squadra polacca allestirà una LMP2 per lui, Jakub Smiechowski (che ha vinto il titolo LMP3 nell’Asian Le Mans Series) e René Binder. «Sono molto entusiasta di unirmi all’equipaggio di Inter Europol per la stagione 2020 dell’ELMS e per la 24 Ore di Le Mans» ha affermato Isaakyan. «Non vedo l’ora di guidare con i miei vecchi rivali della World Series, René e Kuba. Penso che siamo un equipaggio molto forte e non vedo l’ora di dimostrarlo in pista».

Le dichiarazioni del Team Principal

Sascha Fassbender, Team Principal di Inter Europol, ha aggiunto: «Non vediamo l’ora che cominci la stagione dopo questa lunga e difficile pausa, siamo felici di avere questi tre piloti insieme in una macchina. Si conoscono da molto tempo e possono basarsi sui punti di forza dell’altro. Sarà una stagione interessante».

