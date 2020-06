DTM | Dieci appuntamenti per la stagione 2020, non c’è Monza

Anche il DTM esce finalmente allo scoperto: saranno dieci gli appuntamenti che comporranno il calendario della stagione 2020. Tutte le gare saranno concentrate tra Germania, Belgio e Paesi Bassi, lasciando quindi fuori la nostra Monza.

Ecco tutte le novità del calendario 2020 del DTM

Vi avevamo già anticipato la possibile idea di due weekend consecutivi nella stessa pista, cosa confermata dal calendario appena annunciato. Con i test pre-stagionali fissati a inizio giugno al Nürburgring, il campionato tedesco scatterà il 10-12 luglio al Norisring – che rimane comunque ancora in dubbio – per proseguire poi l’1-2 agosto a Spa-Francorchamps, che rientra nella serie dopo l’ultima comparsata nel 2005. Il Lausitzring ospiterà il primo dei tre doppi-round a metà agosto (nei fine settimana del 14-16 e del 21-23), seguito poi da Assen (4-6 settembre) e il secondo doppio impegno del Nürburgring, che ospiterà la prima settimana di gare (11-13 settembre) sul circuito GP, mentre nella seconda sulla versione corta. Zolder rimane un appuntamento fisso e raddoppia pure lui (9-11 e 16-18 ottobre), mentre Hockenheim rimane la classica tappa conclusiva piazzata il 6-8 novembre. Niente da fare per Monza, che risultava esserci nel precedente programma provvisorio.

Le dichiarazioni di Gerhard Berger

«Vogliamo ringraziare i nostri fan per la loro pazienza nelle ultime settimane, ma ora siamo ancora più felice di poter presentare un calendario ben preparato e variegato che promette molta azione in pista» ha detto Gerhard Berger, presidente di ITR che controlla il DTM. «Questo è il risultato del duro lavoro di tutti coloro che sono coinvolti in condizioni molto speciali. Tutto sommato, siamo riusciti a elaborare un calendario compatto che valeva la pena aspettare».

Il calendario DTM del 2020

10/07–12/07 – Norisring (GER)*

DTM

01/08–02/08 – Spa-Francorchamps (BEL)**

DTM & DTM Trophy

14/08–16/08 – Lausitzring (GER)

DTM

21/08–23/08 – Lausitzring (GER)

DTM & DTM Trophy

04/09–06/09 – Assen (NED)

DTM

11/09–13/09 Nürburgring (GER)

Grand Prix Circuit, DTM & DTM Trophy

18/09–20/09 Nürburgring (GER)

Shortened configuration, DTM & DTM Trophy

09/10–11/10 Zolder (BEL)

DTM

16/10–18/10 Zolder (BEL)

DTM & DTM Trophy

06/11–08/11 Hockenheim (GER)

DTM & DTM Trophy

* Subject to govermental approval.

** Two-day event. Subject to govermental approval.

