DTM | Confermati quattro giorni di test al Nurburgring a inizio giugno

Riparte finalmente il DTM: sono stati infatti confermati quattro giorni di test ufficiali al Nürburgring dall’8 all’11 giugno, aperti a tutte le squadre. Marcel Mohaupt, AD di ITR: «Estremamente fiducioso che ospiteremo gare entusiasmanti nel 2020».

Il DTM di nuovo in pista con i test pre-stagionali

Dovevano disputarsi inizialmente a Monza a metà marzo, poi erano stati spostati ad Hockenheim per lo scoppio della pandemia di Coronavirus in Italia e, infine, cancellati del tutto: i test-prestagionali hanno ora una nuova data e una nuova location, ovvero nei primi di giugno sulla pista del Nürburgring. Man mano che passa il tempo, diversi campionati tornando lentamente sui circuiti e non fa eccezione il DTM, che vivrà l’ultima stagione con la presenza di Audi. Intanto i problemi sono altri: in attesa di vedere il nuovo calendario, a Nürburg le porte saranno chiuse agli appassionati e ITR, promoter della serie, implementerà misure di prevenzione a tutte le squadre e al proprio personale con controlli giornalieri. «Con molta pazienza e duro lavoro, i preparativi per la nuova stagione del DTM sono iniziati e funzionano a pieno ritmo, dando il via ai test ufficiali al Nürburgring il mese prossimo» ha detto Mohaupt.

Presto pronto il nuovo calendario

«Siamo estremamente grati ai responsabili della pista: hanno messo a punto l’infrastruttura per consentirci di provare in sicurezza con tutte le normative relative alle distanze sociali. Siamo fiduciosi che saremo in grado di organizzare gare entusiasmanti nel 2020 e presto pubblicheremo il nuovo calendario, che terrà conto dei requisiti di questa “nuova normalità” anche nel motorsport» ha concluso Mohaupt.

Copyright foto: DTM