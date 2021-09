CIGT | Ferrari-Agostini si aggiudicano Gara 1 con Audi a Imola e volano al comando

Sono Lorenzo Ferrari e Riccardo Agostini i nuovi leader della classifica del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. I due giovani piloti dell’Audi R8 LMS di Audi Sport Italia vincono Gara 1 a Imola e salgono anche sul podio di Gara 2. Jacopo Guidetti e Francesco De Luca, al volante della Honda NSX GT3 della Nova Race, trionfano in Gara 2.

Il resoconto di Gara 1

GT3: E’ terminata in regime di Full Course Yellow a causa di un incidente nelle battute conclusive la prima gara del 3° appuntamento della serie Sprint, ma nulla toglie alla splendida vittoria dei portacolori Audi, Ferrari-Agostini, che balzano così al comando della classifica assoluta. E’ stato un successo impeccabile per loro, maturato grazie ad un primo stint di Agostini, che ha sempre tallonato il poleman Di Amato, e una seconda parte di gara di un ottimo Ferrari, bravo a rintuzzare tutti gli attacchi del portacolori dell’RS Racing. Per Di Amato è stata comunque una grande gara, persa ai box dove il pilota romano ha dovuto scontare la penalizzazione di 5 secondi per la partecipazione individuale al campionato. Tuttavia, domani, in gara-2, che lo vedrà di nuovo in pole, Di Amato potrebbe ripetere la bella prestazione odierna e candidarsi tra i favoriti per il successo finale, corsa che vede tra i protagonisti anche Alex Frassineti, terzo in gara-1, in coppia con Alberto Di Folco. Il pilota dell’Imperiale Racing, orfano del suo coequipier abituale, Luca Ghiotto, impegnato in una concomitanza internazionale, è salito in seconda posizione in campionato, affiancando gli ex leader della classifica, Greco-Crestani (Ferrari 488 GT3 Evo). L’equipaggio dell’Easy Race è incappato in una giornata no, concludendo solo all’ottavo posto, ed ora vedono i portacolori Audi, nuovi leader della classifica provvisoria, avanti di nove lunghezze.

Ai piedi del podio hanno concluso Comandini-Zug (BMW M6 GT3-Ceccato Motor), con una grande prestazione del giovane pilota tedesco in rimonta nel secondo stint dalla nona piazza mantenuta da Comandini nelle prima fase di gara, precedendo S. Mann-Cressoni (Ferrari 488 GT3 Evo-AF Corse), anche loro autori di una gara perfetta. Grazie alla seconda vittoria stagionale, Simon Mann avvicina così in classifica i leader Perolini-Cecotto (Lamborghini Huracan-LP Racing), noni assoluti e quarti della PRO-AM alle spalle di Guidetti-De Luca (Honda NSX-Nova Race) e Zampieri-Schreiner (Ferrari 488 GT3 Evo-AF Corse), rispettivamente, quinti e sesti assoluti.

La top ten è completata da Chudaroglu-Fumanelli (Ferrari 488 GT3 Evo-Kessel Racing), primi della GT3 AM, prestazione che permette al pilota turco di consolidare la sua leadership nella classifica provvisoria davanti a Erwin Zanotti (Honda NSX GT3-Nova Race), dodicesimo assoluto in coppia con Jorge Cabezas alle spalle di Iacone-Tempesta (Lamborghini huracan-VSR). Sfortuna, invece, per il secondo equipaggio Audi, Mancinelli-Postiglione, costretti al ritiro al cambio pilota per la rottura dell’idroguida, per Segù-Baruch (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport) fuori nella bagarre del primo giro e per Llarena-Middleton, ritiratisi nel finale dopo un contatto di Guidetti mentre lottavano per la quinta piazza.

GT CUP: La classe riservata alle vetture in configurazione monomarca ha registrato il dominio delle Ferrari Challenge Evo che hanno regalato una bella doppietta all’AF Corse. Sul gradino più alto del podio sono saliti Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto, passati a condurre al rientro in pista al termine dei cambi pilota dopo il primo posto di Sbirrazzuoli nel primo stint. Il pilota monegasco in coppia con Hugo Delacour, ha concluso in seconda piazza precedendo la Porsche 911 4.0 di Berton-Riva (Krypton Motorsport) e le due Ferrari 488 Challenge Evo di Linossi-Vebster (Easy Race) e di Demarchi-Risitano (SR&R), questi ultimi saliti a 10 punti dai leader del campionato, Pegoraro-Mugelli (Lamborghini Huracan ST-Best Lap), solo settimi al traguardo alle spalle di Dionisio-Barri (Lamborghini Huracan ST-Team Italy).

GT4: Nonostante l’handicap tempo di 15 secondi, Di Giusto-Pera non hanno avuto problemi a salire sul gradino più alto del podio nella PRO-AM, permettendo, così, a Mattia Di Giusto di essere ad un passo dalla conquista del titolo italiano GT4 PRO-AM. In gara non c’è stata storia e, dopo un primo stint velocissimo di Pera, Di Giusto non ha avuto problemi a conquistare la quinta vittoria della stagione, davanti a Ferri-Bettera (Mercedes AMG GT4-Nova Race), in lotta nel finale con Carboni-Romani (Porsche Cayman-Ebimootors), terzi sotto alla bandiera a scacchi. Nella GT4 AM, terza vittoria della Mercedes AMG GT4 di Magnoni-Di Fabio che consente ai portacolori della Nova Race di allungare in classifica su Cerati-Ghezzi (Porsche Cayman-Autorlando) terzi sul traguardo alle spalle di Neri-Fascicolo (BMW M4 GT4-Ceccato Racing).

Campionato Italiano Gran Turismo 2021 – Imola: risultati gara 1



Il resoconto di Gara 2

GT3: Gara-2 si è risolta a due giri dal termine, quando Alex Frassineti (Lamborghini Huracan) e Daniele Di Amato (Ferrari 488 GT3 Evo), in lotta serrata per la prima posizione, sono incolpevolmente entrati in contatto dopo un’incomprensione nel sorpasso di un doppiato. A quel punto De Luca, terzo fino a quel momento, dopo aver preso la NSX dalle mani di Guidetti, autore di un ottimo primo stint, si è ritrovato al comando, concludendo per primo sotto alla bandiera a scacchi in regime di Full Course Yellow imposto dalla direzione corsa per l’insabbiamento della vettura di Di Amato. Seppur con la vettura danneggiata, Frassineti è riuscito a concludere al quarto posto, acquisendo sette punti che lo tengono ancora in corsa per l’alloro tricolore. Una gara sfortunata per il pilota romano e per il suo nuovo coequipier Alberto Di Folco, bravo nel primo stint a rimanere in scia del leader Di Amato. Una volta presa la testa della gara all’inizio della seconda frazione, Frassineti ha avuto il suo bel da fare per contenere il pilota dell’RS Racing, regalando per diversi giri momenti di acceso agonismo. Nel finale, inaspettata, è arrivata la conclusione del bel duello dopo il contatto tra i due piloti in seguito ad un’incomprensione con un doppiato, che ha causato l’insabbiamento di Di Amato e il serio danneggiamento della vettura del pilota romano.

Per i portacolori Nova Race si è trattata della prima vittoria stagionale, comunque meritata per il gran lavoro svolto nella prima parte di stagione dalla squadra varesina e dalla struttura tecnica di JAS Motorsport, successo completato dal primo posto degli stessi Guidetti-De Luca nella GT3 PRO-AM e la vittoria del secondo equipaggio composto da Erwin Zanotti e Jorge Cabezas nella GT3 AM. Ad approfittare dell’incidente tra Frassineti e Di Amato, sono stati anche Ferrari-Agostini, primi in gara-1, che ha permesso loro di allungare in vetta alla classifica su Frassineti (+17) e Greco-Crestani (+19), questi ultimi solo settimi al traguardo, e Comandini-Zug (BMW M6 GT3), sul terzo gradino del podio, autori di una prestazione convincente dopo il quarto posto nella gara del sabato.

Dopo la vittoria in gara-1 nella GT3 PRO-AM, S. Mann-Cressoni (Ferrari 488 GT3 Evo-AF Corse) in gara-2 hanno colto il secondo posto di classe permettendo al giovane pilota statunitense di avvicinarsi a 7 punti dai leader della classifica provvisoria, Perolini-Cecotto (Lamborghini Huracan-LP Racing), terzi sul traguardo alle spalle di Zampieri-Schreiner (Ferrari 488 GT3 Evo-AF Corse). Decima posizione assoluta e seconda nella GT3 AM per Iacone-Tempesta (Lamborghini Huracan-VSR), che hanno preceduto Llarena-Middleton (Lamborghini Huracan-Imperiale Racing), penalizzati di 1 minuto per cambio irregolare, e Cuhadaroglu-Fumanelli (Ferrari 488 GT3 Evo-Kessel Racing), che consente al pilota turco di mantenersi al comando della GT3 AM. Ancora sfortuna dopo la rottura dell’idroguida in gara-1 per Mancinelli-Postiglione (Audi R8 LMS-Audi Sport Italia), solo tredicesimi al traguardo dopo una sosta forzata ai box per una foratura, e per Segù-De Luca (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport), quattordicesimi sotto alla bandiera a scacchi dopo una uscita del pilota comasco nelle prime battute di gara.

GT4: E’ stato assegnato in gara-2 il primo titolo tricolore della stagione 2021, quello della GT4 PRO-AM andato al 23enne portacolori dell’Ebimotors, Mattia Di Giusto, primo sotto alla bandiera a scacchi in coppia con Riccardo Pera. Così come in gara-1, l’equipaggio della squadra di Enrico Borghi non ha avuto rivali concludendo davanti a Ferri-Bettera (Mercedes AMG GT4-Nova Race), Cerati-Ghezzi (Porsche Cayman-Autorlando), primi della GT4 AM, e ai compagni di squadra Carboni-Romani, terzi della GT4 PRO-AM, mentre con il secondo posto nella GT4 AM, Magnoni-Di Fabio (Mercedes AMG GT4-Nova Race) sono ad un passo dal titolo di classe.

GT CUP: Con la vittoria nella classe riservata alle vetture in configurazione monomarca, Francesca Linossi e Daniel Vebster (Ferrari 488 Challenge Evo) sono balzati al comando della classifica generale seppur in coabitazione con Demarchi e Risitano (Ferrari 488 Challenge Evo), secondi sotto alla bandiera a scacchi Dopo la vittoria nel primo appuntamento di Monza, l’equipaggio dell’Easy Race non aveva brillato a Misano ma si è ampiamente rifatto con il bel successo in gara-2 davanti all’equipaggio dell’SR&R e ai fratelli Lino e Carlo Curti (Porsche 911 4.0-Tsunami RT). Gli ex leader della classifica provvisoria, Mugelli e Pegoraro (Lamborghini Huracan-Best Lap), sono incappati in un’altra gara sfortunata che li ha visti solo settimi al traguardo, ed ora sono costretti ad inseguire seppure ad una sola lunghezza dai nuovi capiclassifica.

Campionato Italiano Gran Turismo 2021 – Imola: risultati gara 2

Copyright foto: ACI Sport