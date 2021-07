WTCR | Race of Spain 2021: anteprima e orari del weekend

Continua il cammino del WTCR 2021. Dopo i primi due appuntamenti in Germania e in Portogallo, il Mondiale Turismo rimane nella penisola iberica per la tappa spagnola di Aragon. Jean-Karl Vernay guida la classifica con Hyundai, ma occhio ai suoi inseguitori.

WTCR, Aragon 2021: programma ed orari

Sabato 10 luglio

09.45 – Prove libere 1 (45 minuti)

12.45 – Prove libere 2 (30 minuti)

16.30 – Qualifiche (Q1 20’, Q2 10’, Q3)

Domenica 11 luglio

11.15 – Gara 1 (10 giri)

13.15 – Gara 2 (12 giri)

Gli orari si riferiscono a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e le gare saranno in diretta su Eurosport.

WTCR, Aragon 2021: anteprima del weekend

Vernay è in testa al campionato fin dal primo appuntamento: infatti, con una vittoria e un 10° posto al Nurburgring Nordschleife era riuscito a issarsi al comando, rimanendoci anche dopo la trasferta all’Estoril dove, nonostante un ritiro, ha incassato un podio. Attila Tassi e la sua Honda sono i più diretti inseguitori (56 punti per l’ungherese contro i 61 del francese), anche se ci sono Yvan Muller e Santiago Urrutia (entrambi con Lynk & Co) con lo stesso punteggio ma una vittoria in meno. Tiago Monteiro ed Esteban Guerrieri hanno entrambi 52 punti e sono al quinto posto, poi troviamo il campione in carica Yann Ehrlacher a 49 punti. Più staccati gli ufficiali Hyundai: Luca Engstler, Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini sono, rispettivamente, 9°, 10° e 12°. In difficoltà Audi che vede Nathanael Berthon all’11° posto come miglior rappresentante. Nei bassifondi Cupra che, anche lo scorso anno, si era ritrovata in difficolta nei primi round.

Copyright foto: FIA WTCR