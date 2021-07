ELMS | 4 Ore di Monza 2021: anteprima e orari del weekend

Le grandi corse endurance affollano l’Autodromo di Monza in questo caldo luglio. In attesa di ospitare il FIA World Endurance Championship la prossima settimana, il circuito italiano avrà l’onore di ospitare il quinto round dell’European Le Mans Series.

European Le Mans Series, Monza 2021: programma ed orari

Venerdì 9 luglio

13.00 – Prove libere 1 (90 minuti)

17.00 – Prove libere, piloti Bronze (30 minuti)

Sabato 10 luglio

08.45 – Prove libere 2 (90 minuti)

13.25 – Qualifiche, LMGTE (10 minuti)

13.45 – Qualifiche, LMP3 (10 minuti)

14.05 – Qualifiche, LMP2 (10 minuti)

Domenica 11 luglio

11.00 – Gara (240 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gara in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’ELMS.

European Le Mans Series, Monza 2021: anteprima del weekend

Giro di boa per l’ELMS: tre round disputati (quelli di Barcellona, Spielberg e Le Castellet) e tre ancora da disputare (Monza, Spa-Francorchamps e Portimao). Al momento, troviamo in testa alla classifica di campionato la new-entry Team WRT, alla prima stagione con una vettura prototipo LMP2 e con già due vittorie in cassaforte. Robert Kubica, Ye Yifei e Louis Deletraz hanno un totale di 60 punti, 3 in più di G-Drive Racing che insegue al secondo posto con una vittoria e due pole position. Roman Rusinov e Franco Colapinto dovranno, stavolta, fare a meno di Nyck de Vries, impegnato negli Stati Uniti d’America con Mercedes in Formula E, e avranno al loro fianco il forte Mikkel Jensen. United Autosports è chiamata a rifarsi sotto essendo campione in carica ma, attualmente, 39 punti la tengono lontana dalla vetta.

In LMP3, Cool Racing sta nettamente dominando con 68 punti (due vittorie e un secondo posto) conquistati da Matthew Bell, Niklas Krütten e Nicolas Maulini. In LMGTE, Ferrari guida le prime tre posizioni con Iron Lynx, Spirit of Race e AF Corse.

European Le Mans Series 2021 – 4 Hours of Monza: entry list