WTCR | Race of Italy: anteprima e orari del weekend

Si torna finalmente in Italia con il WTCR. Dopo diversi anni di assenza del nostro Bel Paese nel Mondiale, Adria ospiterà i protagonisti del campionato 2021 nella nuova configurazione. Con due tappe alla conclusione, la lotta al titolo si fa sempre più serrata.

WTCR, Adria 2021: programma ed orari

Sabato 6 novembre

09.30 – Prove libere 1 (45 minuti)

12.30 – Prove libere 2 (30 minuti)

15.30 – Qualifiche (Q1 20’, Q2 10’, Q3)

Domenica 7 novembre

10.15 – Gara 1 (12 giri)

12.15 – Gara 2 (15 giri)

Gli orari si riferiscono a quelli italiani (CET). Le qualifiche e le gare saranno in diretta su Eurosport.

WTCR, Adria 2021: anteprima del weekend

Così come l’Autodrom Most e il Circuit Pau-Arnos, anche i 3,745km del tracciato veneto sono una novità per il Mondiale, i cui protagonisti hanno provato ad inizio anno, ma solo per qualche giro e non in gara.

Sabato 6 novembre grande azione in pista con le due Prove Libere al mattino e le Qualifiche al pomeriggio.

Conosciuta come la patria del Mondiale Turismo, avendo ospitato il primo round del FIA World Touring Car Championship nel 1987, la FIA Touring Car World Cup nel 1993 e la rinascita del WTCC nel 2005, l’Italia fa la sua prima apparizione nel WTCR nel 2021. Il ritorno a casa della categoria è quindi molto atteso, in particolare dall’idolo locale Gabriele Tarquini, il primo Campione del WTCR nel 2018 e una leggenda delle corse.

“È fantastico avere questa gara in Italia, ho un sacco di fan che mi seguono, soprattutto nell’ultima parte della mia carriera e l’Italia è il mio paese, lo amo”, ha detto il pilota BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. “Nel 2017 [l’ultima volta che c’è stato un evento WTCC in Italia] non c’ero perché ho perso la maggior parte di quella stagione ed è passato molto tempo dalla mia ultima gara in Italia.”

L’abruzzese è uno dei 10 piloti che è riuscito a vincere un round del WTCR nel 2021, e sarà affiancato sulla griglia di Adria da un altro italiano, Nicola Baldan, vincitore del titolo del Campionato Italiano Turismo nel 2017. Anche il pilota dalla Target Competition gareggia con una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear. Avendo partecipato alla WTCR Race of Hungary in agosto come wildcard, Baldan entra fra le iscrizioni stagionali della sua squadra, il che significa che sarà eleggibile per i punti del WTCR Trophy e non dovrà portare i 10 chilogrammi aggiuntivi di peso di compensazione.

La WTCR Race of Italy è anche un evento importante per il BRC Racing Team, che ha sede a Cherasco (in provincia di Cuneo) nel nord-ovest del paese ed è il team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse di Tarquini e Norbert Michelisz (Campione 2019 e vincitore di Gara 2 della WTCR Race of Czech Republic).

Il legame italiano del WTCR non finisce qui. Target Competition, nella serie per la prima volta in questa stagione, è di Andrian, vicino a Bolzano nel nord Italia. Le Honda Civic Type R TCR utilizzate dai team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e ALL-INKL.DE Münnich Motorsport sono invece costruite da JAS Motorsport, vicino a Milano.

I loro piloti, Néstor Girolami, Tiago Monteiro e Attila Tassi, hanno vinto nel 2021, ma Esteban Guerrieri ancora no, e dopo aver lottato per tornare in lizza per il titolo durante gli eventi in Repubblica Ceca e in Francia, l’argentino si presenta alla WTCR Race of Italy con 22 punti di distacco dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher e pronto a superarlo, anche se il 25enne di Cyan Racing Lynk & Co raramente sbaglia.

Dopo aver ottenuto la sua seconda vittoria del 2021 alla WTCR Race of France, il franceseJean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) è a 16 punti da Ehrlacher ed è carichissimo dopo la vittoria ottenuta in casa all’inizio del mese. Anche il suo compagno di squadra, Luca Engstler, inizia la WTCR Race of Italy in crescendo dopo aver centrato il suo settimo titolo di categoria TCR, con il successo in ADAC TCR Germany lo scorso fine settimana.

Pure Frédéric Vervisch è tornato a casa dalla WTCR Race of France come doppio vincitore 2021, uno dei due soli piloti ad aver raggiunto tale impresa in questa stagione, tale è la lotta aperta per il titolo.

In Comtoyou Team Audi Sport, anche Gilles Magnus ha vinto nel 2021. Ma dopo i difficili fine settimana in Repubblica Ceca e in Francia, il leader del titolo FIA WTCR Junior Driver vuole fare un “reset completo” prima del weekend di Adria, cercando di tornare in lotta per il titolo generale a bordo della sua Audi RS 3 LMS, auto che guidano anche Nathanäel Berthon e Tom Coronel come Comtoyou DHL Team Audi Sport.

Oltre a dimostrarsi difficile per Magnus, il fine settimana della WTCR Race of France è stato durissimo per il quintetto Zengo Motorsport – Mikel Azcona, Bence Boldizs, Jordi Gené e Rob Huff – tutti a lottare senza successo per ottenere risultati migliori sul circuito di Pau-Arnos con le loro CUPRA Leon Competición.

La prima visita del WTCR in Francia ha dato modo di riscattarsi ai piloti Cyan come Thed Björk, Yvan Muller e Santiago Urrutia, tutti finiti sul podio.

WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021 – Race of Italy: entry list

