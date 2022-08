WRX | La stagione 2022 si apre con la vittoria di Kristoffersson in Norvegia. Veiby sul podio

Johan Kristoffersson inaugura la stagione 2022 del Mondiale Rallycross FIA con la vittoria nel primo round stagionale, il già rinviato World RX di Norvegia sul circuito di Hell.

Un campionato che sarà all’insegna della rivoluzione elettrica, con le massime vetture in pista – le RX1e- che appunto hanno implementato la tecnologia full electric (un cambiamento che si attendeva già nel 2020 e poi via via spostato sino a quest’anno). Nulla di nuovo invece se parliamo del conquistatore di Hell, ovvero quel Kristoffersson che ha in bacheca quattro titolo mondiali nel rallycross e in questo fine settimana ha ottenuto la 28esima affermazione in una singola gara nella serie.

World RX di Norvegia, debutta il nuovo format di gara

Lo svedese a bordo della Volkswagen RX1e gestita da Kristoffersson Motorsport, capace di liberare una potenza di 500 kW (pari a 680 cv) e 880 Nm di coppia istantanea, era partito subito con il piede giusto prendendosi il primo posto nella Superpole su un unico giro, novità nel format di quest’anno, davanti alle Peugeot 208 di Timmy Hansen e Kevin Hansen, nemesi di Kristoffersson e presenza fissa del WRX. Il quattro volte campione del mondo rallycross ha poi conquistato la prima manche (heat, che sostituisce il format delle qualifiche ed è aperto a cinque vetture per manche per cinque giri da disputare) di sabato e la terza di domenica, oltre alla progression race che è un’altra aggiunta al regolamento del 2022, aperta ai piloti che hanno ottenuto il maggior numero di punti a disposizione delle heats (dalle quali scaturisce un’unica classifica intermedia). Nelle semifinali, il cui accesso è determinato dalla classifica delle manche e dalla progression, una conoscenza del WRC come Ole Christian Veiby (per il team Kristoffersson Motorsport) ha ottenuto il primo posto nella prima semifinale davanti a Kristoffersson che invece ha pagato pegno per un problema tecnico alla propria Volkswagen, mentre nella seconda ha svettato Niclas Grönholm sulla PWR per il Construction Equipment Dealer Team.

World RX di Norvegia, la finale

In finale quindi si sono schierati Timmy Hansen, Klara Andersson, il suo compagno di squadra Grönholm ed ovviamente Veiby e Kristoffersson. Quest’ultimo come abbiamo detto ha vinto partendo subito al meglio nel primo giro, con Hansen alle calcagna: lo svedese ha poi dominato il resto dei giri, con il diretto rivale piazzatosi al secondo posto, mentre Veiby ha concluso al terzo. La top 5 si chiude quindi con la Andersson e Grönholm, staccati tra loro di pochi decimi.

Anche il campione di sci Svindal in gara ad Hell

Nella categoria Euro RX1 affermazione per Andreas Bakkerud sull’Audi S1 del team EKS, mentre nella RX2e (con la medesima vettura per tutti i concorrenti, da regolamento) si è imposto Viktor Vranckx e nell’Euro RX3 Kobe Pauwels con l’Audi S1 del team Volland Racing KFT. Infine, una curiosità: in gara ad Hell c’era anche il bicampione olimpico di sci Aksel Lund Svindal, gloria norvegese e tra le icone degli sport invernali classificatosi nono nella categoria RX2e.